İçme suyundaki kötü koku ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir göletten gelen kötü koku, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünü harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde, gölet içerisinde kaçak döküm yapıldığı tespit edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suadiye ve Çepni mahallelerinden gelen suda koku ihbarı üzerine Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve Kartepe Şube Müdürlüğü ekiplerinin duruma müdahale ettiği belirtildi. Su kalite kontrol ekipleri tarafından bölgeyi besleyen Gücük Kaynağından koku tespit edilmesi üzerine Suadiye ve Çepni Mahallesini besleyen Toraman 1, 2 ve 3, Barbarostepe, Kestanelik ve Otoşe depo giriş ve çıkışlarının iptal edildiğinin belirtildiği açıklamada, tüm şebeke suyunun tahliye edilerek ve temizlik işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.

"İdari ve adli süreçler başlatılmıştır"

Açıklama şöyle devam etti:

"İSU Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan geniş çaplı inceleme sonunda kaynağın üst kotlarında, yaklaşık 1 kilometre mesafede kullanılmayan taş ocağında bulunan gölet içerisine kaçak döküm yapıldığı tespit edilmiştir. Göletten sızan suların yeraltı suyuna karışarak Gücük Kaynağına ulaştığı ve kokuya sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. KBB Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarında yapılan incelemede; kaçak döküm yapan iki adet araç tespit edilmiştir. Araçlardan ve gölet suyundan araştırılmak üzere numuneler alınarak TÜBİTAK’a gönderilmiştir. Kaçak döküm yapılan kimyasal madde, vidanjörler ile çekilerek bertarafı için İZAYDAŞ’ a gönderilmiştir. Kocaeli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından idari ve adli süreçler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Hukuki süreçlerin yasal takipçisi olacaktır"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından abonelerden gelen şikayetlere anında müdahale edilerek, Gücük Kaynağından numuneler alındığını belirtilen açıklamada, "Numunelerin, Kurumumuz Uluslararası Laboratuvar Merkezinden analizleri yapılmış ve tüm kimyasal parametreler yönünden kirlilik bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak, sudaki koku nedeniyle söz konusu Gücük Kaynağından su alımı durdurulmuş ve hat tahliye edilmiştir. Bölgeye, Suadiye içme suyu arıtma tesisi ile Yuvacık Barajı hattından su verilmiştir. Kurumumuz, yaşanan bu olayla ilgili hukuki süreçlerin yasal takipçisi olacaktır" diye konuştu.