İçme suyu borusundan çıkanı görenler şok oldu

Bursa’nın İznik ilçesinde bir mahallede uzun zamandır içme suyu sorunu yaşıyordu. İçme suyu borusunu inceleyen ekipler şoke oldu. Köydeki su sisteminin içerisinden 30 metrelik ağaç kökleri güçlükle çıkarıldı.

İznik’e bağlı Yörükler Mahallesinde uzun zamandır içme suyu sorunu yaşanıyordu. Defalarca incelenen şebekede ve su kaynaklarında problem olmadığı halde suyun neden gelmediğini kendi yöntemleri ile inceleyen bin nüfuslu Mahalle Muhtarı Mehmet Batı, içme suyu borusunun tıkalı olduğu iddia etti ve durumu yetkililere bildirdi. BUSKİ ekipleri yerin altında bulunan su borusunu incelediği esnada içinde bir cisim fark etti.

Şoke olan ekipler, içme suyu borusundan 30 metrelik ağaç kökleri çıkarttı.

Ağaçların su ihtiyacını karşılamak için su borusundan beslenerek köklerinin 30 metre uzadığı ve su borusunu tıkadığı görüldü.

Yörükler Mahallesi Muhtarı Mehmet Batı yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır sularımız akmıyordu. Su kaynaklarımızda sorun olmadığını biliyordum. En sonunda boruda bir sıkıntı olduğunu anladık. Ve sorun çözüldü. Çok mutluyuz, suyumuz gelmeye başladı. Ağaç köklerinin su borusunun içinde 30 metre uzayarak boruyu tıkadığı gördük. Ekipler kökleri çıkartarak tıkanan su borusu açıldı. Sorunumuzu çözen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederiz” dedi.