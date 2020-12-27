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İçişleri Bakanlığı’ndan yılbaşına özel yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla” ilgili ek genelge gönderdi. Genelgede, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının önümüzdeki hafta içi yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacağı hatırlatıldı.

Genel 27.12.2020, 16:49
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İçişleri Bakanlığı’ndan yılbaşına özel yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla” ilgili ek genelge gönderdi. Genelgede, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının önümüzdeki hafta içi yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacağı hatırlatıldı.

Genelgede, yılbaşı öncesi, akşamı ve sonrasında Covid-19 tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemlerin belirlenerek vali ve kaymakamların koordinasyonunda başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili diğer birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılması konusunda talimat verildiği belirtildi.

Genelgede, konaklama tesislerinin içerisinde yer alan apart/villa tarzı yerlerde veya kiralık müstakil villalarda yılbaşı partilerinin/kutlamalarının organize edildiği ve bu yönde hazırlıkların yapıldığı haberlerine de değinildi.

Salgınla mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm kesimlerin büyük fedakarlıklar yaptığı, tüm bu gayret ve fedakarlıkları boşa düşürecek ve halk sağlığını tehlikeye atabilecek yılbaşı partilerinin toplum nezdinde kabul edilebilir bir durum olamadığına dikkat çekilen genelgede, alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

“Toplum sağlığının korunmasının her şeyden önce geldiği, milletimizin her ferdinin fedakarlık yaptığı ve bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi düşüşün sağlandığı bu süreçte; salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmaması ’tercih’ değil ‘zorunluluktur.’ Bu amaçla yılbaşı akşamında başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca tam mesai yapılarak, Covid-19 salgınıyla mücadelede alınan diğer önlemlerle birlikte, konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler de dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmamasına yönelik gerekli planlama, koordinasyon ve denetim faaliyetleri eksiksiz şekilde yerine getirilecek. Alınan tedbirlerin tam anlamıyla uygulanması amacıyla ilgili tüm birimlerin kesintisiz mesai yapması sağlanacak.”

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili merkez birimleri (başta Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi- GAMER) ve bağlı kuruluşlarında yeterince personel planlaması yapılacağı ve sahadaki durumun 24 saat esasına göre takip edileceği belirtilen genelgede, “Sosyal medyaya yansıyabilecek her türlü olumsuz durum (Covid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılıklar vb.) tespit edilecek. Bu durumlarla ilgili gerekli müdahalenin yapılabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri anlık olarak gerekli takip faaliyetlerini yürütecek. İl ve ilçelerde alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına yönelik vali/kaymakamlar, kolluk kuvvetleri, 112 Acil Çağrı Merkezleri, zabıta teşkilatı başta olmak üzere tam mesai yapılarak, herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek” denildi.

Genelgede, vali ve kaymakamların koordinasyonunda, 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00’den başlayarak 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00’te bitecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince, Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla, engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesinin sağlanacağı bildirildi.

Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce valilere gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen yine de anlık olarak barınacak yeri olmaması nedeniyle sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirlerin de alınacağı kaydedilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

“Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde teşkil edilen Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken/çekebilecek sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirler alınacak. Barınaklar ile orman, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam ortamlarına mama, yem, yiyecek bırakılmasına özen gösterilecek. İçişleri Bakanlığı’nın ilgili birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler/kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek. Alınan önlemlere aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenlere ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli idari işlemler tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemler başlatılacak.”

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