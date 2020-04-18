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İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirdi

KORONAVİRÜS (KOVİD-19) SALGININ YAYILMASINI ENGELLEMEK İÇİN ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA; İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BİRİMLERİ TARAFINDAN BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BULUNAN 31 İL BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜLKE GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK 15.00-00.00 SAATLERİ ARASINDA TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2020-3) UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. UYGULAMADA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNCE ANONSLARLA SIK SIK VATANDAŞLARA SOSYAL MESAFE VE SOSYAL İZOLASYON KURALLARI HATIRLATILDI, MASKE KULLANIMININ ÖNEMİ VURGULANDI VE MASKE VE EL DEZENFEKTANI DAĞITILDI.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirdi

KORONAVİRÜS (KOVİD-19) SALGININ YAYILMASINI ENGELLEMEK İÇİN ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA; İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BİRİMLERİ TARAFINDAN BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BULUNAN 31 İL BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜLKE GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK 15.00-00.00 SAATLERİ ARASINDA TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2020-3) UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. UYGULAMADA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNCE ANONSLARLA SIK SIK VATANDAŞLARA SOSYAL MESAFE VE SOSYAL İZOLASYON KURALLARI HATIRLATILDI, MASKE KULLANIMININ ÖNEMİ VURGULANDI VE MASKE VE EL DEZENFEKTANI DAĞITILDI.

18 Nisan 2020 Cumartesi 10:42
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İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirdi

Koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde eş zamanlı olarak 15.00-00.00 saatleri arasında Türkiye Güven Huzur (2020-3) uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada polis ve jandarma ekiplerince anonslarla sık sık vatandaşlara sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları hatırlatıldı, maske kullanımının önemi vurgulandı ve maske ve el dezenfektanı dağıtıldı.

Uygulamada, 31 İlde bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralının özellikle 15.00-00.00 saatleri arasında bozulabileceği düşünülen yerler öncesinden tespit edilerek denetlendi. Bu kapsamda süresiz kapatılan işyerlerinin kapalı olup olmadığı,çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği, semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. işyerlerinde 10m2’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı denetlendi.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahıslar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların söz konusu kısıtlamaya uyumları kontrol edildi. Toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirler denetlendi. 17/04/2020 tarihi saat 00.00’dan sonra uygulamaya giren sokağa çıkma yasağına vatandaşların uyması yönündeki gerekli ikaz ve denetimler 51 bin 170 personel ve 654 dedektör köpeği ile 3.410 noktada gerçekleştirildi.

Uygulamada 314 bin şahıs sorgulandı, aranan 364 şahıs yakalandı

Türkiye Güven Huzur (2020-3) uygulaması denetimlerinde, 314.039 şahıs sorgulandı, 364 aranan şahıs tespit edildi, 14 şahıs gözaltına alındı. 8 bin 893 kişiye ve 6.642 iş yerine sahibine adli ve idari işlem uygulandı

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 552 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 473 şahsa ve 65 yaş üstü 2 bin 868 şahıs olmak üzere toplam 8.893 şahsa idari ve adli işlem uygulandı. 276 bin 497 araç kontrol edilirken, kontrol edilen araçlardan 385 toplu taşımaya, 114 ticari taksiye ve 6 bin 511 diğer araçlara olmak üzere toplam 7 bin 10 araç sahibine/sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Uygulamada 10.032 park-bahçe, 3 bin 131 mesire-yürüyüş alanı ile 112 bin 850 iş yeri de denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlalden 3 bin 598, çalışma saatleri dışında faaliyet yürütmekten bin 265, sosyal mesafe kuralını uygulamamaktan 134 ve bin 645 diğer kural ihlallerinden olmak üzere toplam 6 bin 642 iş yeri sahibine/işletmecisine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.

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