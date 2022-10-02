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İçişleri Bakanlığı: "Tel Rıfat Bölgesi’nden füze (anti tank) atılması sonrası Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü."

İçişleri Bakanlığı: "Tel Rıfat Bölgesi’nden füze (anti tank) atılması sonrası Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü."

Genel 02.10.2022, 12:01
İçişleri Bakanlığı: "Tel Rıfat Bölgesi’nden füze (anti tank) atılması sonrası Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü."

İçişleri Bakanlığı: "Tel Rıfat Bölgesi’nden füze (anti tank) atılması sonrası Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü."

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