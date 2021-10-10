banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Evcil robotlara büyük ilgi!
Evcil robotlara büyük ilgi!
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!

İçişleri Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücü’nde görevli 1 Özel Harekat polisimiz şehit olmuş, 1’i ağır ol

İçişleri Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücü’nde görevli 1 Özel Harekat polisimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Genel 10.10.2021, 21:37
İçişleri Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücü’nde görevli 1 Özel Harekat polisimiz şehit olmuş, 1’i ağır ol

İçişleri Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücü’nde görevli 1 Özel Harekat polisimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1