banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Kripto şehir kuruluyor
Kripto şehir kuruluyor
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı: "Bu bir sır değil, deprem beklentimiz var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısında konuştu. 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini söyleyen Soylu, deprem konusunda da uyarılarda bulunarak, “Bu bir sır değil, deprem beklentimiz var” dedi.

Genel 05.03.2022, 13:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı: "Bu bir sır değil, deprem beklentimiz var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısında konuştu. 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini söyleyen Soylu, deprem konusunda da uyarılarda bulunarak, “Bu bir sır değil, deprem beklentimiz var” dedi.

2020 yılının ilk Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında yapılan toplantıya, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve kurum temsilcileri katıldı. Bakan Soylu, toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini söyleyen Soylu, afetlere hazır olmak için çalışmaların artırılarak devam ettiğini ifade etti. Soylu, deprem konusunda da uyarılarda bulunarak, bilimsel verilerin ciddi bir deprem tehditinin çok da uzakta olmadığını gösterdiğini vurguladı. Bu bağlamda AFAD mobil uygulamasının önemine dikkat çeken Soylu, afet anlarında iletişimin rahat bir şekilde sağlanabilmesi için uygulamanın yaygın bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

“14 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenle tatbikat yapıldı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afetlerle mücadele ve hazırlık planları kapsamında çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, “2020 sonlarında başladığımız ve 2021 yılı sonunu nihai hedef olarak belirlediğimiz, İstanbul’da da sayın valimizin koordinasyonunda ve üniversitelerimiz ile beraber Türkiye’nin 81 ilinde yaptığımız gibi İl Afet Riski Azaltma Planı hazırlanmış ve 81 ilde ,ki bütün bunlarla ilgili bitme tarihinde hedef 2025 idi ancak meselenin muaccel olmasına, önemine binaen biz bunu geriye çektik, çok ciddi bir çalışma yürüttük. Hedefimize uygun bir şekilde 81 ilde, İl Risk Azaltma Planlarını tamamladık. Son olarak dün, 14 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen ve okullarda sivil olarak çalışanlar, polislerimiz, jandarmalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Kızılay’ından sağlık kurumlarımıza kadar, herkesin katıldığı muhteşem bir tatbikat gerçekleştirildi” dedi.

“2020 yılını Afet Tatbikat Yılı ilan ettik”

Toplumun afetlere hazır olması için tatbikatların son derece önemli olduğunu vurgulayan Soylu, “Afetlere hazır olma, toplumun afet bilincini sürekli artırma, afet farkındalığımızı diri tutma anlayışı ile Afet Eğitim Yılı kapsamında öğrenilenleri pratiğe dökme hedefiyle, 2022 yılını Afet Tatbikat Yılı ilan ettik. Geçtiğimiz hafta Erzurum’da kış tatbikatı yaparak bunun ilk adımını attık. Bütün okullarda, üniversitelerde, yurtlarda, kamu kurumlarında, havalimanlarında, otobüs terminallerinde, hastanelerde, ceza ve tevkif evlerinde, organize sanayi bölgelerinde, alış-veriş merkezlerinde, konutlarda ve sitelerde, bazıları tematik, yani maden kazası, endüstriyel tesis, kış arama ve kurtarma gibi kendisine ait konusu olan tatbikatlar olacaktır. 2022 yılında bu kapsamda 66 il düzeyi tam tatbikat, 15 bölgesel düzeyde tam tatbikat, İstanbul ilimizde 1 ulusal düzeyde tam tatbikatı, 1 uluslararası düzeyde arama ve kurtarma tam tatbikatı, 18 AYDES uygulama tatbikatı, 11 tematik tatbikat, 2 bin 921 yangın ve tahliye tatbikatı, 51 bin 281 deprem anı tatbikatı, 71 sivil savunma ikaz alarm tatbikatı olmak üzere toplam 54 bin 302 tematik tatbikat planlamış olduk” diye konuştu.

“Bu bir sır değil, deprem beklentimiz var”

Bakan Soylu, son bir yılda Türkiye genelinde 25 bin 753 deprem meydana geldiğini ifade ederek depremler konusunda uyardı. Soylu, “İstanbul’u afetlere hazırlamakla, özellikle bir deprem afetine karşı hazırlamak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. Böyle bir beklentimiz var mı? Bu bir sır değil, evet var. Bu işe er ya da geç karşılaşacağız. Sonra eyvah para etmez. Biz normal bütün işlerimizi yaparken zihnimizin bir tarafında bu depremle ilgili hangi tedbirleri aldığımız, gerek il risk azaltma planlarımız, gerek Türkiye Afet Müdahale Planı ile ilgili kurumumuzun buna hazır olup olmadığını bir vesile ile sürekli tartmalı, arkadaşlarımızı ve kurumlarımızı buna göre hazırlamak durumundayız. Türkiye, depreminden seline, yangınına kadar afet bölgesidir. Deprem anı karmaşık bir andır. Siz yüzde yüz mükemmeli hazırlamalısınız ki oradan kaybettiğimizle vatandaşımıza ulaşma konusunda kontrolü elinizde tutabilen ve bu konuda derhal toparlanabilen ve yönetimi en üst düzeyde yapabilen bir anlayışı gerçekleştirebilelim. Bu konuda uzmanlığı bulunan neredeyse bütün bilim insanlarımız, bilimsel verilerin tespiti ciddi bir deprem tehditinin çok da uzakta olmadığı yönündedir. Bunu görmezden görmek kendimizi kandırmak olur. AFAD verilerine göre sadece 2021 yılında ülkemizde küçüklü büyüklü toplam 23 bin 753 deprem meydana geldi. Bunların 255 adedi 4 ile 5 büyüklüğü arasında, 26’sı 5 ile 6 arasındaydı, 3 tanesi de 6’dan büyüktü. Dolayısıyla burada meseleyi ciddiyetle ele alma ve yarın deprem olacakmış gibi hazırlanmak durumundayız” şeklinde konuştu.

“AFAD mobil uygulamasında hedef 10 milyon kullanıcı”

Afet durumlarında iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için AFAD mobil uygulamasının önemli bir konumda olduğunu belirten Soylu, “Sadece tatbikat, sadece eğitim yapmıyoruz. Başka bir şey daha yaptık. Burada ortaya koyduğumuz bir şey vardı. AFAD’a bir mobil uygulama yaptık ve bu uygulamayı hayata geçirdik. Şu anda yüz binlerce insan bu uygulamayı indirdi. Ama hedefimizi bu yıl AFAD mobil uygulamadaki hedefimizi 10 milyon olarak nitelendirdik. Sebebi şu, buna ihtiyacımız var. Hem iletişimi rahatlatmak için, hem deprem anında uygulama yön göstersin diye, hem aynı zamanda Allah korusun enkazın altındakine rahat bir şekilde ulaşabilmek, yerini tam tespit edebilmek için AFAD mobil uygulamasına ihtiyacımız var” dedi.

“Türkiye geneli tatbikat yapacağız”

Süleyman Soylu son olarak, “Yılın son aylarında, tarihimiz de belli, Türkiye genelinde bir Türkiye tatbikatı yapacağız. Bunun sebebi hazır olmak, zihniyetini, zihnini bu konuda taze tutmak, kurumların kendilerini yılda bir kere daha kontrol etmesini, hazır halde olup olmamasını temin etmektir. Bu tatbikatı aynı şekilde İstanbul’da da gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilecek toplantı başladı.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 27 45
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 27 26
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18