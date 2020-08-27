banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Muharrem orucu nedir? Ne zaman tutulur?
Muharrem orucu nedir? Ne zaman tutulur?
Telafi eğitimi başlıyor! İlk ders 31 Ağustos'ta...
Telafi eğitimi başlıyor! İlk ders 31 Ağustos'ta...
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yoksulluk sınırı 7.764 oldu
Yoksulluk sınırı 7.764 oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Muhalefetin de bir asaleti var; Yüklendiğiniz biz değiliz ki aslında bu meseleyle karşı karşıya kalan vatandaş”

BUGÜN DERELİ İLÇESİNDE VE AKKAYA KÖYÜNDE HAVADAN İNCELEMELERDE BULUNAN BAKAN SOYLU, ARDINDAN SEL BÖLGELERİNDE YAPILAN ARAMA KURTARMA VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ DERELİ İLÇESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Genel 27.08.2020, 13:36
2
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Muhalefetin de bir asaleti var; Yüklendiğiniz biz değiliz ki aslında bu meseleyle karşı karşıya kalan vatandaş”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da devletin tüm kurumları ile sel bölgesinde vatandaşların yardımına koşarken birilerinin muhalefet yapmak adına süreci baltalamaya çalıştığını belirterek “Muhalefetin de bir asaleti var. Yüklendiğiniz biz değiliz ki aslında bu meseleyle karşı karşıya kalan vatandaş” dedi.

Bugün Dereli ilçesinde ve Akkaya köyünde havadan incelemelerde bulunan Bakan Soylu, ardından sel bölgelerinde yapılan arama kurtarma ve iyileştirme çalışmaları ile ilgili Dereli ilçesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Süleyman Soylu, şuana kadar arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek “Yaklaşık 917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, jandarma keşif uçaklarımız, sahil güvenlik botlarımız, denizden, derelerden, karadan sürekli çalışmalarına devam ediyorlar. Şuana kadar ikisi jandarma personeli olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan arama kurtarma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Çok hasarı olanlar var, onlarla ilgili tespitler yapılıyor. Bilinmelidir ki devlet bütün yaraları sarmak için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Bu afetin sıklet merkezi bir esnaflar, iki yollar. Karayollarının kendi ağında kapalı yolu yok. 118 köy yolundan 109’u açıldı. 9’unu da açma çalışmaları devam ediyor. Yollarda çok büyük hasarlar var. Enerji konusunda zannediyorum sadece 5 köye elektrik verilemedi. 16’ya kadar verilmeye başlanacak. Su konusunda da özellikle Doğankent’in bir beldesi kısmen burası ve Güce’de bir sorunumuz söz konusu. Ama ilk günkü hasardan bugün çok daha iyi bir noktadayız. Elbette o günün bıraktığı hasar, travma, muhakkak burada yaşayan vatandaşımızın hem zihnindedir hem mamdi ve manevi kaybın içindedir. Gücümüzün yettiği ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şuan tüm kurumlardan ve bakanlıklardan 2 bin 900 personel ve 740 araç sel bölgesinde çalışıyor” diye konuştu.

“Fesat fesatlığından, fitne fitneliğinden vazgeçmiyor” diyen Bakan Soylu, tüm bu uğraşlar arasında üzücü bir takım şeylerle de karşı karşıya kaldıklarını vurgulayarak “Yani aman bir açık bulsam da muhalefet etsem. Muhalefetin de bir asaleti var. Bir açık bulsam da yüklensem. Yüklen yüklendiğin ben değilim ki. Biz de değiliz, yüklendiğin aslında bu meseleyle karşı karşıya kalan vatandaş. Burada herkes gayret gösterirken amaç sarf ederken ümitlerini yok etmeye çalışıyorsunuz. Bir süreci baltalamaya çalışıyorsunuz. Sadece üzülüyorum koskoca eğitim almış insanlar öğretmenleri onlara ‘ne olursun doğruyu konuşun’ demiş ama bunlardan keyif alıyorlar. Şeytan da böyle bir şey işte. Adama sirayet etti mi teslim alıyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2020
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25