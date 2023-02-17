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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Genel 17.02.2023, 21:45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.