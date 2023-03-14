İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul’da 42. Kökünü Kurutma operasyonuna katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu’nun detaylarını aktardı. Bakan Soylu, "42’inci Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 161 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da kokain dağıtımını yapan ekip 60 taksi, 35 motokurye ile birlikte neredeyse eve servis diyebileceğimiz bir şebekenin bunlar dağıtıcıları" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nde narkotik operasyonu ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İstanbul’da yapılan ’42’inci Kökünü Kurutma Operasyonu’nun bu sabah 04.00’da eş zamanlı gerçekleştirdiklerini belirten Soylu, 161 kişinin gözaltına alındığını hedefin 175 kişi olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaklaşık 16 aydır İstanbul Emniyet Müdürlüğü’müz ve İstanbul’daki 2 başsavcılığımızla yürütülen bir operasyonun neticelenmesi için yaklaşık 16 aydır hem teknik takip ve izlemeler gerçekleştirildi ve böylece bu sabah itibariyle saat 04.00’te arkadaşlarımızı, narkotik ekiplerimizi, kahramanlarımızı yola çıkardık. 900 personelimiz hedef 175 kişiydi ve 16 aydır yapılan ara yakalamalarda toplam 106 kişi de, gözaltına alındı ve bunların önemli bir bölümü de tutuklanmıştı. Sabah 175 kişi için 42. Kökünü kurutma operasyonunda 161 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonun özelliği şu; İstanbul’da kokain dağıtımını yapan ekip 60 taksi, 35 motokurye ile birlikte neredeyse eve servis diyebileceğimiz bir şebekenin bunlar dağıtıcıları. Biraz önce söylediğim gibi 16 ay içerisinde hem ara yakalamalar yapıldı hem de bu sabah itibariyle 161 kişi, toplam 266 kişi bu operasyonla ilgili gözaltına alınmış oldu. Geri kalan 14 kişinin de arama çalışmaları devam etmektedir" dedi

Bu operasyonda tüm teknik takipleri ile titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bakan Soylu, "Hem başsavcılıklarımıza hem İstanbul Valiliğimize, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, narkotik ekiplerimize her birine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü tüm görüntüleriyle, tüm teknik takipleriyle çok titiz bir çalışma. Tamamen şebekenin nasıl çalıştığını ve İstanbul’u nasıl zehirlemeye çalıştığını hem tespit eden hem delillendiren çok titiz bir çalışma gerçekleştirdiler. Buradan İstanbul halkına da şunu söylemek isterim, evet deprem bölgesindeyiz, oradaki güvenlik güçlerimizin sayısı biraz daha fazla bu da doğru hem güvenliği temin etmek için ama Türkiye’deki devletin üzerindeki hiçbir sorumluluğu eksiltmeden, aksatmadan görevlerimize ve sorumluluğumuza suç ve suçluyla mücadele, terörden uyuşturucuya kadar asayişe kadar bütün suçlarla mücadelede hem inancımızla hem milletimize olan sadakatimizle hem de kararlı anlayışımızla devam ediyoruz. Özellikle annelere şunu ifade etmek istiyorum; gençlerimizin, çocuklarımızın uyuşturucuyla mücadele noktasında hep birlikteyiz. Onların geleceğini çalmak isteyenlere ve karartmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz ve bu mücadeleyi de hep birlikte başaracağız” açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya basın toplantısı sırasında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti.