İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hatay’da su yok” iddialarına yanıt verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hatay’da su yok” iddialarına, “Sadece bugün, Hatay’da 1 milyon 200 bin adet su dağıtıldı. Birtakım siyasi saiklerle burada görev yapan arkadaşların moralini bozabilmek için bir çaba ortaya konulduğu, apaçık ortadadır” diyerek yanıt verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Afet Koordinasyon merkezinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Sosyal medyada yayılan “Hatay’da su yok” iddiaları hakkında konuşan Soylu, bu iddiaların asılsız olduğunu, sadece bugün Hatay’da 1 milyon 200 bin adet su dağıtıldığını söyledi. Deprem bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren 332 çadır kent oluşturulduğunu, 1 milyon afetzedenin çadırda konakladığını aktardı. Soylu, sosyal medyada deprem konusunda dezenformasyon oluşturulması konusuna da değinerek, bu bağlamda 151 şahsın gözaltına alındığını kaydetti.

“Bu acının onarılması için herkes seferber oldu”

Hatay Afet Koordinasyon Merkezinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu acının onarılması için herkes seferber oldu. Bu seferberlik ülkemizin her noktasında devam ediyor. Şu ana kadar toplam 13 bin 72 artçı sarsıntı meydana geldi. Bunun yanı sıra toplam 26 bin 32 enkazda arama kurtarma yapıldı. Yani sadece yirmi altı bin otuz iki enkaz arama kurtarma yapıyor. Yine bunun yanı sıra özellikle 28 bin 300 toplam enkaz var toplam alanda. Hatay’da ise toplam 12 bin 218 enkaz var. 6 bin 832 de acil yıkılacak bina var. Yani toplam 19 bin 42 ağır hasarlı binanın dışında bina var” dedi.

“Deprem bölgelerinde 332 çadır kent alanı oluşturuldu”

Deprem bölgelerindeki vatandaşların barınmaları için gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Bakan Soylu, “Yine bunun yanı sıra tüm deprem bölgelerinde 332 çadır kent alanı oluşturuldu. Hatay’ın toplamında ise 80. Toplam 375 binin üzerinde, sadece bunlar bizim bilgimizin içerisinde olan, bizim kurdurduğumuz çadırlar. 101 bin 168 çadır da sadece, yani bunun neredeyse 4’te 1’inden biraz daha fazlası, Hatay’da kuruldu. Toplam 1 buçuk milyon afetzede çadırda konaklamaktadır. Bunun 205 bini ise Hatay’da konaklamaktadır. 10 ilde toplam 209 konteyner alanı oluşturuldu. 62 konteyner alanı da Hatay’da oluşturuldu. Hatay’da 21 bin 895 konteyner kurulumu planlandı. Şu ana kadar da en son Katar konteynerlerinin bir bölümü daha geldi. Onlar da yerleştirildi. Toplam 3 bin konteynır Hatay’da kurulmuş oldu” şeklinde konuştu.

“2 bin 482 tuvalet, 2 bin paket duş”

Hatay’daki hijyen çalışmaları hakkında da bilgi veren Soylu, “Şu ana kadar Hatay’da toplam 2 bin 482 tuvalet ve bin 284 konteyner, şu ana kadar da 400’e yakın çamaşır makinesi özellikle çadır kentlere ve diğer noktalara kurulmuştur. Bunu şunun için ifade ettim. Bir taraftan ihtiyacını gideriyor, bir taraftan da halk sağlığını düşünebilecek en ince tedbirleri arkadaşlarımız itinayla almaya devam ediyorlar. Yani suyun klorlanmasından tutun onun temizlik oranına kadar her gün burada ayrı ayrı değerlendirilmektedir. 2 bin 360 paket de duş bölgelere dağıtılmıştır. Yaklaşık 2 bine yakın da çamaşır makinesi dağıtılmıştır. Dağıtılmaya devam edilmektedir” diye konuştu.

“Bugün Hatay’da 1 milyon 200 bin adet su dağıtıldı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yayılan ‘Hatay’da su yok’ iddialarına, “Özellikle su durumunu da ifade edeyim. Özellikle şebeke suları günlük ihtiyaçlarda kullanılıyor. Bu hem Sağlık Bakanlığımız, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüklerimiz belediyelerle kaymakamlıklar hep birlikte her gün bu takip edilmektedir. İçme suyu ihtiyacı için bölgeye sevk edilen ambalajlı sular sular ile şu ana kadar sağlanmıştır, sağlanmaya da devam edilmektedir. Sadece bugün Hatay’a verilen ambalajlı su adedi 1 milyon 200 bin adet. Şimdi dün akşamdan itibaren böyle bir şey çıktı; Hatay’ın suya ihtiyacı var. Anlıyorum, üzülüyoruz da. Yani biz bu masanın etrafında hepimiz çalışıyoruz. Burada Jandarma Genel Komutan vekilimiz de var, hem bu bölgeden hem de Suriye bölgesinden sorumlu tümgeneralimiz de var. İl Jandarma Komutanımız da var, emniyet müdürümüz de var, hepimiz çalışıyoruz, herkes çalışıyor. Burada sabahtan akşama kadar yani depremzedelerimize ulaşmak, onların bütün eksiklerini karşılayabilmek için canheraş bir mücadele var. Fakat öyle bir Sosyal medya dalgası yayılıyor ki, bu hakikaten hepimizi hem üzüyor hem de bazen çalışmaktan da alıkoyuyor. Bazen bununla beraber planlamamızı da altüst ediyor. Burada bir plan çerçevesine gidiyoruz. Planlamamızı da altüst ediyor. Yani sadece birtakım siyasi saiklerle burada görev yapan arkadaşların moralini bozabilmek için bir çaba ortaya konulduğu, apaçık ortadadır. 1 milyon 200 bin sudan bahsediyorum, bugün dağıtılan. Birileri buradaki vatandaşlarımızın bir vesileyle eksikliğini giderebilmek için elinden gelen gayreti gösterirken öteki taraftın meseleyi manipüle etmesi yanlış ve yalan üzerinden beyanda bulunması ne kadar doğrudur onu bilmiyorum” şeklinde yanıt verdi.

Sosyal medyada dezenformasyon oluşturan 151 şahıs gözaltına alındı

Bakan Soylu, sosyal medya üzerinde dezenformasyon oluşturan şahıslarla ilgili de çalışmalar yapıldığını söyleyerek, “Çok fazla dezenformasyonla karşı karşıya kalıyoruz. Bugün anlattığım gibi su meselesi dahil olmak üzere bin 90 hesap yöneticisini özellikle Siber Suçlar Daire Başkanlığı tespit etmiş, bunu savcılıklarımızla paylaşmış. 613 sosyal medya hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmış ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda da 151 şahıs gözaltına alınmış, 29’u da tutuklanmıştır” dedi.

“Bugüne kadar bir tek kaçırma ve alıkonulma vakası bildirilmedi”

Süleyman Soylu, sosyal medyada dolaşan bir başka iddia olan deprem bölgesindeki çocukların kaçırılması iddiası konusunda ise, “Bir bilgi de şunun için vereyim. İşte çocuklar kaçırıldı, çocuklar alıkonuldu. Buradan vatandaşlarımıza bir kez daha söylemek istiyorum emniyetimiz bu açıklamaları yapıyor. Jandarma bölgesi ve emniyet bölgesinde bugüne kadar tarafımıza bir tek kaçırma ve alıkonulma vakası bildirilmemiştir. Bizim de herhangi bir tespitimiz söz konusu değil. Hele organ mafyası gibi, yani dönem dönem, şehir efsanesi olarak nitelendirilen işlerin bir tanesi bile söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.