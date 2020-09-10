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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017 yılında Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında sistemi kurduk. Sistemin kurulu olduğu otoyollarda; 2019 yılında toplam kazada yüzde 18,8; ölümlü kazada ise yüzde 6,6 azalma elde
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, "2017 YILINDA EDİRNE’DEN ŞANLIURFA’YA KADAR UZANAN 2 BİN 155 KİLOMETRELİK OTOYOL AĞINDA SİSTEMİ KURDUK. SİSTEMİN KURULU OLDUĞU OTOYOLLARDA; 2019 YILINDA TOPLAM KAZADA YÜZDE 18,8; ÖLÜMLÜ KAZADA İSE YÜZDE 6,6 AZALMA ELDE ETTİK. ŞİMDİ BUNU BİR ADIM DAHA İLERİ TAŞIYORUZ. PTS VE KGYS KAMERALARI ÜZERİNDEN ORTALAMA HIZ TESPİTİ YAPIYORUZ. İLAVE BİR EKİPMAN YATIRIMI YAPMADAN, MEVCUT KAMERALAR ÜZERİNE KURULACAK BİR YAZILIMLA, ARACIN GÖRÜLDÜĞÜ İKİ NOKTA ARASINDAKİ MESAFE İLE GEÇEN ZAMANI HESAPLAYARAK HIZ DENETİMİ PLANLIYORUZ.”
Genel 10.09.2020, 11:25
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017 yılında Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında sistemi kurduk. Sistemin kurulu olduğu otoyollarda; 2019 yılında toplam kazada yüzde 18,8; ölümlü kazada ise yüzde 6,6 azalma elde ettik. Şimdi bunu bir adım daha ileri taşıyoruz. PTS ve KGYS kameraları üzerinden ortalama hız tespiti yapıyoruz. İlave bir ekipman yatırımı yapmadan, mevcut kameralar üzerine kurulacak bir yazılımla, aracın görüldüğü iki nokta arasındaki mesafe ile geçen zamanı hesaplayarak hız denetimi planlıyoruz.”
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