İçişleri Bakanı Soylu’dan Kırıkkale Valiliğine tebrik mesajı
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ: ANNE" PROJESİNİ BAŞLATAN KIRIKKALE VALİLİĞİNİ TEBRİK ETTİ.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesini başlatan Kırıkkale Valiliğini tebrik etti.
İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesini hayata geçirdi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği projenin başladığını duyurdu.
"Şimdi haydi, hep birlikte iş başına"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En İyi Narkotik Polisi; Anne kampanyamızı başarıyla yürüten Kütahya, Afyonkarahisar ve Kırıkkale Valiliklerimizi tebrik ediyorum. Bu çok önemli eğitim ve sorumluluk çalışmasının hızla tüm Türkiye’de güzel sonuçlar vermesi dileğiyle... Şimdi haydi, hep birlikte iş başına" ifadesini kullandı.
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