İçişleri Bakanı Soylu’dan Kırıkkale Valiliğine tebrik mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesini başlatan Kırıkkale Valiliğini tebrik etti.

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesini hayata geçirdi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği projenin başladığını duyurdu.

"Şimdi haydi, hep birlikte iş başına"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En İyi Narkotik Polisi; Anne kampanyamızı başarıyla yürüten Kütahya, Afyonkarahisar ve Kırıkkale Valiliklerimizi tebrik ediyorum. Bu çok önemli eğitim ve sorumluluk çalışmasının hızla tüm Türkiye’de güzel sonuçlar vermesi dileğiyle... Şimdi haydi, hep birlikte iş başına" ifadesini kullandı.