İçişleri Bakanı Soylu’dan bildiri tepkisi: “Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin, ”Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından , Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan 103 emekli amiralin bildirisine tepki gösterdi. Soylu, “Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri...” ifadelerine yer verdi.