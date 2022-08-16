İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye 23 yıl önceki Türkiye değildir, afet konusunda yerimizde saymadık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Akreditasyon Sertifikası ve 500 AFAD gönüllüsüne kimlik verme törenine katıldı. Burada 24 STK ve kuruluşunun 643 üyeye Akreditasyon sertifikalarını, hafif arama kurtarma eğitimi, ilk yardım eğitimi, Yangın farkındalık eğitimi, çadır kurma eğitimi ve İnsani yardım eğitimi alıp destek AFAD gönüllüsü olan 500 kişiye de AFAD gönüllüsü kartlarını takdim etti. Törende Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği birimi de sertifika aldı.

Burada konuşan Bakan Soylu, Türkiye’nin 23 yıl önceki Türkiye olmadığını Afet konusunda ilerleme kat edildiğini söyledi. Bakan Soylu, Dünya Risk Raporuna göre Türkiye’nin doğal afetlere maruz kalma seviyesinin 11,81’den 12,57’ye yükselerek düşük riskli seviyeden orta riskli seviyeye yükseldiğini buna karşılık ülkelerin doğal afetlerin olumsuz etkileriyle başa çıkma ve afet sonrasında uyum sağlama kapasitelerini ifade eden güvenlik açığı başlığında, Türkiye’nin oranı 45,57’den 40,65’e düşmüş ve orta seviyeden düşük seviyeye indiğine dikkati çekti.

"Türkiye 23 yıl önceki Türkiye değildir"

Sertifika töreninde konuşan Bakan Soylu, "Türkiye 23 yıl önceki Türkiye değildir. Afet konusunda yerimizde saymadık. Afet yönetimi konusunda bambaşka bir boyuta geldik. Bunu hem kendimiz görüyoruz, hem de zaman zaman uluslararası raporlarda bu değişimin izlerini ve işaretlerini görüyoruz. Zaman zaman paylaştığım bir istatistiktir, Almanya’nın Ruhr Üniversitesi tarafından hazırlanan dünya risk raporuna göre Türkiye’nin doğal afetlere maruz kalma seviyesi 11,81’den 12,57’ye yükselerek düşük riskli seviyeden orta riskli seviyeye yükselmiş; Buna karşılık ülkelerin doğal afetlerin olumsuz etkileriyle başa çıkma ve afet sonrasında uyum sağlama kapasitelerini ifade eden güvenlik açığı başlığında, Türkiye’nin oranı 45,57’den 40,65’e düşmüş ve orta seviyeden düşük seviyeye inmiştir" dedi.

"53 tane arama kurtarma personelimiz var"

Toplamda 53 tane arama kurtarma personelin olduğunu belirten Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amiri Fatih Kapısız, "Bizler ülke genelinde doğal afetlerde görev alıyoruz. Toplamda 53 tane arama kurtarma personelimiz var. Bunlardan 16 tanesi balık adam. Su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyeti gösteriyoruz. AFA’dın destek istediği yerlerde emniyetin destek istediği yerlerde görev alıyoruz. AFAD’dın belirlemiş olduğu standartları karşılayan akradite olmuş ekiplere sertifika verilecek. Bizler de hafif seviye olarak akreditasyon gerekliklerini yerine getirip sınavımızı başarıyla geçtik" dedi.