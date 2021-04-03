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İçişleri Bakanı Soylu, Sultangazi Güvenlik Toplantısına katıldı

Sultangazi Güvenlik Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçedeki kaçakçılık, uyuşturucu ve terörle mücadele ile göç, asayiş ve salgın konuları ele alındı.

Genel 03.04.2021, 12:22
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İçişleri Bakanı Soylu, Sultangazi Güvenlik Toplantısına katıldı

Sultangazi Güvenlik Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçedeki kaçakçılık, uyuşturucu ve terörle mücadele ile göç, asayiş ve salgın konuları ele alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında Sultangazi Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Sultangazi Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya Bakan Soylu’nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik ve ilgili yetkililer katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki kaçakçılık, uyuşturucu ve terörle mücadele ile göç, asayiş ve salgın konuları ele alındı.
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