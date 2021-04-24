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İçişleri Bakanı Soylu, Sultanbeyli’de güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında, Sultanbeyli’de güvenlik toplantısı yapıldı.

Genel 24.04.2021, 12:19
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İçişleri Bakanı Soylu, Sultanbeyli’de güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında, Sultanbeyli’de güvenlik toplantısı yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak ve diğer yetkililer katıldı.
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