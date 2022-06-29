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İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu

Genel 29.06.2022, 12:37
İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu

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