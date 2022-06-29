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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İş insanlarına) Sizleri ara malında yerlileştirme ve millileştirme hamlesine destek vermeye; üretimde yerli girdinin öncüleri olmaya davet ediyorum. Yurt dışında ülkemize tahsis edilecek alanlarda gerçekleşecek tarım
İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu
Genel 29.06.2022, 12:37
İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu