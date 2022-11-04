İçişleri Bakanı Soylu: “Rusya-Ukrayna’yı karıştırdılar, tahıl ve doğalgaz kriziyle biz uğraşıyoruz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Küresel göç krizini dünyanın başına musallat ettiler, biz uğraşıyoruz. Sentetik uyuşturucuyu dünyanın başına musallat ettiler, biz uğraşıyoruz. Küresel terör örgütlerini; DAEŞ’i, PKK’yı beslediler, büyüttüler, biz uğraşıyoruz. Rusya-Ukrayna’yı karıştırdılar, tahıl ve doğalgaz kriziyle biz uğraşıyoruz” dedi. Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ise “Türkiye Yüzyılı, yeniden dirilişin, yeni ve adil bir uluslararası düzenin rotasıdır” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD tarafından, Büyükçekmece TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2022 EXPO Ticaret Fuarı programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, eski dönem başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, MÜSİAD için hazırlanan slayt gösterisiyle devam etti. Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “1961 yılında 1. Otomotiv Sanayi Kongresi’nde rahmetli Erbakan, kendi otomobilimizi yapma fikrini hararetle anlatırken ‘Bursa’da otomobil üreteceğinize şeftali üretin’ diyecek kadar önümüze engel oldular." açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, dünyada yaşanan küresel sorunlara ilişkin ise, "İçişleri Bakanı olarak 6 yıldır bunların ellerine yüzlerine bulaştırdığı küresel sorunlarla mücadele ediyoruz. Küresel göç krizini dünyanın başına musallat ettiler, biz uğraşıyoruz. Sentetik uyuşturucuyu dünyanın başına musallat ettiler, biz uğraşıyoruz. Küresel terör örgütlerini; DAEŞ’i, PKK’yı beslediler, büyüttüler, biz uğraşıyoruz. Orta Doğu’yu karıştırdılar. Oradaki kardeşliği yeniden tesis etmek için biz uğraşıyoruz. Rusya-Ukrayna’yı karıştırdılar, tahıl ve doğalgaz kriziyle biz uğraşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, MÜSİAD’ın varlık hikayesine ilişkin ise "MÜSİAD bugün varsa herkesten önce bu hikayeyi gördüğü için vardır. MÜSİAD bütün bu hikayeye herkesten önce itiraz edip başkaldırdığı için vardır. MÜSİAD olarak sizler 32 yıldır bu küresel tiyatroya başkaldırıyorsunuz. Bunların faiz lobileriyle kurduğu ekonomik düzene başkaldırıyorsunuz. Bunların 28 Şubatçılarla kurduğu vesayet düzenine başkaldırdınız. ‘Üretmeyin’ dediler, siz üretmenin nasıl olduğunu onlara gösterdiniz. Doğu’ya, Afrika’ya dünyanın her tarafına gittiniz. Bugün de Türkiye’nin üretim gayretine destek oldunuz” şeklinde konuştu.

Şentop: "Türkiye Yüzyılı, yeniden dirilişin, yeni ve adil bir uluslararası düzenin rotasıdır"

Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ise konuşmasında “Türkiye’nin en büyük sermaye platformu olan MÜSİAD, ülkemizin ve iş dünyamızın medarı iftiharıdır. Türkiye ekonomisinin büyümesinde önemli bir misyon üstlenen MÜSİAD EXPO, iletişimin lisanı, gönüllerin köprüsü olmaya; her fuarda bir öncekinden daha gelişmiş, katılımcısı daha yüksek ve muhtevası daha zengin şekilde devam edecektir. Asya ve Avrupa’nın kavşak noktası olan Türkiye’miz, denge unsuru olarak dünyanın kalbi olan merkezi konumumuzla, ’Türkiye Yüzyılı’ mührünü basacağımız günleri adımlamaktayız. Türkiye Yüzyılı, yeniden dirilişin, yeni ve adil bir uluslararası düzenin rotasıdır. Bölgemizde barışı tesis etmek, gıda arz güvenliğini temin etmek için BM nezdinde, ilgili ülkeler nezdinde temaslarımızı sürdüreceğiz. Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada oyun kurucu, denge oluşturucu bir gücümüz olduğunu biliyoruz. Savaş ve şiddet yanlılarının karşısına her zaman adalet ve barışın sözcüsü olarak çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Yapılan kürsü konuşmalarının ardından Bakan Soylu ve Meclis Başkanı Şentop, katılımcılara hediye takdim etti. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.