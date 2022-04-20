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İçişleri Bakanı Soylu: "Olayın failleri en kısa sürede yakalanacak"

Bursa’da sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehir Hastanesi’nde yaralıları ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Bu terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili savcılık, valilik koordinasyonumuzda emniyet teşkilatımız gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Yakın bir zamanda failler ele geçecektir" dedi. Bakan Bozdağ ise, terör örgütü ve bazı siyasi partilerin cezaevlerinde işkence olduğuna yönelik iftiralarının arttığını dile getirdi.

Genel 20.04.2022, 13:37
İçişleri Bakanı Soylu: "Olayın failleri en kısa sürede yakalanacak"

Bursa’da sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehir Hastanesi’nde yaralıları ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Bu terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili savcılık, valilik koordinasyonumuzda emniyet teşkilatımız gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Yakın bir zamanda failler ele geçecektir" dedi. Bakan Bozdağ ise, terör örgütü ve bazı siyasi partilerin cezaevlerinde işkence olduğuna yönelik iftiralarının arttığını dile getirdi.

Bursa’da sabah saatlerinde ceza infaz memurlarını taşıyan servise yapılan bombalı saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bursa’ya geldi. İlk olarak olay yerini inceleyen ve ardından Şehir Hastanesi’nde bulunan yaralıları ziyaret eden bakanlar, kısa bir basın açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sabah saat 8’e çeyrek kala, infaz koruma memurlarımızı taşıyan cezaevi aracına Bursa Mudanya Yolu’nda direğin dibine yerleştirilmiş EYP ile saldırı gerçekleşti. EYP’nin uzaktan kumandalı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili savcılık, valilik koordinasyonumuzda emniyet teşkilatımız gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Yakın bir zamanda failler ele geçecektir. Umudumuz o yöndedir. Aynı zamanda bu eylemin sonunda bir infaz koruma memuru şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Şehidimiz Cengiz Yiğit, biraz sonra adliyede töreni düzenlenecek ve oradan da memleketi Ağrı’ya göndereceğiz. Ailesine, ülkemize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Burada Şehir Hastanesi’nde 5 hastamız var. 4’ü bugün taburcu olabilecek niteliktedir. Zaten 2 tanesi olaydan çok sonra patlamanın etkisi ile müracaatçı oldular. Yine Çekirge Hastanesinde ve Gemlik Devlet Hastanesinde müracaat var. Onlar da bugün itibariyle zannediyorum İl Sağlık Müdürümüzün verdiği bilgi çerçevesinde taburcu olacaklar. Burada bir hastamız var, diz kapağından yaralandı. Bir ameliyat oldu. Diğer tedavileri gerçekleşiyor. Hem şehidimize rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Soylu: "Güvenlik güçlerimiz huzur ve istikrar için çalışıyor"

"Terör örgütü fırsat kollar. Eğer rehavet içinde olursak bu fırsatı bulduğu andan itibaren de eylem yapmaya çalışır. Birçok eylemi oluşmadan engelliyoruz. Bu eylemle ilgili de yakın zamanda failler bulunacak ve cezalandırılacaktır" diyen Bakan Soylu, "İnanıyorum ki arkadaşlarımızın savcılık, emniyetin soruşturması yakın zamanda netice bulacaktır. Yakın zamanda kamuoyuna bunun bilgisini vermek nasip olur. Etrafımızdaki coğrafya elbette ki Türkiye’nin için de bu riskle her zaman karşı karşıya olduğumuzu söylememiz gerekir. Terör örgütü özellikle terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışacaktır. Önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye’nin iç istikrar ve huzurunu bozmaya yönelik birçok eylem beklentisi bize istihbari olarak sürekli iletiliyor. Ancak bu konuda Türkiye’de milletimiz emin olsun tüm güvenlik güçlerimizle huzur ve istikrarın devamı için bu tip eylemlerin de oluşmadan engellenmesi için gayret ve çalışmalar yürütmektedir. Teröre hiçbir şekilde fırsat verilmeyecek. Ufak hücrelerinde tamamen kökünün kazınacağını bu vesile aziz milletimize bildirmek isterim. Allah terörle mücadele eden tüm birimlerimizi korusun" diye konuştu.

Bozdağ: "Yakalanacaklar ve yargıya teslim edileceklerdir"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, "Sabah meydana gelen patlama sonucu bir infaz koruma memuru şehit oldu. 7 memur yaralandı. Bakanımızla beraber önce olay yeri ve yaralıları ziyaret ettik. Şehit olan infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. İlk elde edilen verilen bu saldırının bir terör saldırısı olduğunu gösteriyor. Hem güvenlik güçlerimiz hem adli birimler gerekli tahkikatı enine boyuna yapıyorlar. Bunun sonucunda da detaylı açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ancak şu kadarını ifade etmek gerekirse bunlar nereye giderse gitsinler en kısa sürede güvenlik güçleri tarafından yakalanacak ve yargıya teslim edileceklerdir. Ben bu olayın da kısa süre içinde aydınlatılacağını yürekten inanıyorum. Devletimizin ilgili birimleri bu olayın gerçekleştirilen failler veya faillerle ilgili tahkikat içindedir. Bunu yapanların yakalandıklarına dair haberleri kamuoyu ile paylaşacağız diye temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tutuklu ve hükümlüler devletimize emanettir"

Bozdağ konuşmasına şöyle devam etti:

"Son zamanlarda Türkiye’de ceza ve tevkif evlerinde işkence ve kötü muamele olduğuna dair iftiraları kamuoyunda bol bol dillendiren çevreler var. O çevreleri Bursa medyası da Türk halkı da iyi tanıyor. Biz buradan bir kez daha ifade edelim Türkiye Cumhuriyeti Devleti cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüleri devletimize emanettir. Onların yaşamından, sağlığından, barınmasından devlet olarak sorumluyuz. Gardiyanlarımız, infaz koruma memurları da onların güvenliği ve ihtiyaçlarını gidermek için görev yapmaktadır. Zaman zaman uluslararası bazı raporlarda ve en son ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı raporda maalesef terör örgütlerinin iftiraları hakikat gibi raporlara yazılıyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor. Biz çok net söylüyoruz. Türkiye cezaevlerinde işkence yoktur. Türkiye cezaevlerinde kötü muamele yoktur. Vardır diyen isim versin, cezaevi adı versin, biz tahkikatını yapalım. Hükümet olarak AK Parti iktidarları döneminde geçmişte, 2005 döneminde bize ceza kanuna koyduğumuz düzenleme ile işkence ve kötü muamelede zaman aşımını kaldırmış bir ülkeyiz. Şu demek bu, 10-20-50 sene de geçse işkence ve kötü muamele hakkında soruşturmaya muhatap olan zaman aşımından yararlanamaz. Eğer öyle bir şey varsa da yargılanır ve cezasını Türk adaleti verir. Türkiye bu konuda şeffaf ve nettir."

"PKK, FETÖ, DHKP-C terör örgütleri son bir aydır iftira propagandası yapıyor"

"Terör örgütleri son zamanda sosyal medya ve bazı siyasi partilerin konuşmacıları vasıtasıyla yoğun bir şekilde böyle iftiraları tekrar söylemektedirler. Buradan bir kez daha söylüyoruz şeffaf, açık ve netiz" diyerek sözlerine devam eden Bakan Bozdağ, "Bunu söyleyenler bunu ispat etmelidir. Yoksa iftiralarla Türkiye’yi karalamaktan vazgeçmelidirler. Biz bu olaylarla ilgili açıklamalarımızı her yerde yapıyoruz. Bizim cezaevindeki infaz sistemi dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesidir. Şeffaflık, netlik, denetlenebilirlik, insan hakları ve hukuka riayet edilirlik ve diğer tüm imkanlar bakımından hem uluslararası denetime hem de kamuoyu denetimine açıktır. İzleme kurulları tarafından ayrıca denetimler yapılmaktadır. Bu olay üzerinden cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olduğunu bunun neticesinde bu olayları yaptığını söyleyen bir takım hesapları da görüyorsunuz. Bu terör örgütlerinin propagandasıdır. Özellikle PKK, FETÖ, DHKP-C terör örgütleri son bir aydır cezaevleri üzerine yoğun bir iftira kampanyası sürdürmektedirler. Onlar iftiradan usanmadılar, biz de onların iftira olduklarını anlatmaktan geri kalmadık. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz" şeklinde konuştu.

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