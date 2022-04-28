İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul’da DKP-BÖG hücre evinde patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını, hücre evinde ise patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.