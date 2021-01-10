Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Takviye Kuvvet Müdürlüğü’nü ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Takviye Kuvvet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Genel 10.01.2021, 21:02
9
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Takviye Kuvvet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Ziyarete Bakan Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.Süleyman Soylu ziyaretinde yürütülen hakkında bilgi aldı ve toplumsal etkinlikler ve olaylar ile doğal afetlerde görev yapan polislere başarılar diledi.
9°
kapalı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Malatyaspor
|17
|21
|14. Rizespor
|17
|21
|15. Göztepe
|17
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Menemen Belediyespor
|17
|19
|14. Balıkesirspor
|17
|16
|15. Adanaspor
|16
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Levante
|17
|21
|11. Athletic Bilbao
|18
|21
|12. Real Betis
|17
|20
|13. Eibar
|18
|19
|14. Deportivo Alaves
|18
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü