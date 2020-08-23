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İçişleri Bakanı Soylu Giresun’da hasar tespit ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, GİRESUN AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE SEL FELAKETİ SONRASI HASAR TESPİT VE KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.
Genel 23.08.2020, 03:46
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun AFAD İl Müdürlüğü’nde sel felaketi sonrası hasar tespit ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Bakanımız Sn Süleyman Soylu, ’nun başkanlığında Giresun AFAD İl Müdürlüğü’nde, yaşanan sel felaketi sonrası Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor”
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