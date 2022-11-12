İçişleri Bakanı Soylu devreye girdi, şehidin vasiyeti yerine getirildi

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sırasında şehit düşen Bursalı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, Bursa’nın Harmancık ilçesindeki köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ağlayan dedesini "Ağlama dede" diyerek uyaran kız kardeşi Kezban Sevinç’in "Ağlamak yok, biz şerefsizleri asla güldürmeyeceğiz, dik duracağız. Bir yiğit gider nice yiğitler gelir, ben varım" sözleri herkesi gururlandırdı. Şehidin ölmeden önce "Beni ölürsem bu bayrağın altına gömün. Bu bayrak altında bir izim olsun" diyerek vasiyet ettiği köy meydanındaki parkta bulunan bayrak direğinin altına adına hayrat çeşmesi yapılmasına karar verildi.

Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu’nda Mehmet Sevinç ve Zeynep Sevinç’in oğulları 28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu. Yunus ve Kezban adında iki kardeşi bulunan Emre Sevinç’in 2 ay önce nişanlandığı öğrenildi. Öğle saatlerinde uçakla Yenişehir Havaalanı’na getirilen şehidin naaşı, saat 13.00 sularında Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi 5. Varlık Sokak’taki baba ocağına getirilip komşu ve akrabalarından helallik istendi. Şehidin annesi Zeynep Sevinç ayakta durmakta güçlük yaşarken, baba Mehmet Sevinç ile kız kardeşi Zeynep ve nişanlısı Ayşenur’un askeri kamuflaj giymesi dikkat çekti. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamazken, Türk bayrakları asılı bulunan evde ve sokakta dua edildi.

Öte yandan şehit Piyade Kıdemli Astsubay Emre Sevinç’in şehit olduğu günün sabahında babası Mehmet Sevinç’i telefonla arayarak operasyona gittiklerini, 15 gün görüşemeyeceklerini söylediği öğrenildi. Şehit oğlunu askeri kamuflaj giyerek karşılayan baba Mehmet Sevinç, uğurlarken de şehit oğluna asker selamı verdi.

Şehit Astsubay Emre Sevinç’in cenazesi daha sonra Bursa’daki evin önünden alınarak konvoy eşliğinde toprağa verilmek üzere Harmancık ilçesine doğru yola çıktı. Harmancık ilçesi Doğancılar Mahallesi’ne getirilen şehidin cenazesi, Doğancılar Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından bir kez daha köydeki evlerinin önüne getirilerek bir kez daha helallik alındı. Oğulları ile son kez vedalaşan Sevinç ailesi gözyaşlarına boğulurken, ağlayan dedesini sakinleştiren şehidin kız kardeşi Kezban Sevinç’in "Ağlamak yok, biz şerefsizleri asla güldürmeyeceğiz, dik duracağız. Bir yiğit gider nice yiğitler gelir, ben varım" sözleri herkesi gururlandırdı. Şehit Emre Sevinç’in naaşı köy kabristanında defnedildi.

"Ölürsem bu bayrağın altına gömün, bir izim olsun" vasiyetinde bulunmuş

Öte yandan şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’in köydeki yakın arkadaşlarına "Ölürsem beni köyün yanındaki parkta dikili bayrak direğinin altına gömün" dediği öğrenildi. Şehidin arkadaşlarının vasiyeti babası Mehmet Sevinç’e bildirmesi üzerine dün gece geç saatlerde Yeşilova Mahallesi’ndeki evinde AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile görüşen baba, oğlunun vasiyetini bildirdi. Gürkan ve Öze,n baba ocağında şehidin son isteğini yerine getirebilmek için yoğun çaba sarf etse de şehidin vasiyeti kanunen mümkün olmadı. Gürkan ve Özen, konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve ilgili kurumlara iletmek için yoğun telefon trafiği yaptılar ancak şehidin gömülmek istediği yerin hazine arazisine ait olduğu, şahıs arazisi olmadığı, kanunen böyle bir defnin imkanı olmayacağı şehit yakınlarına bildirildi. Aile ile bir saatlik bir görüşme gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileye o bayrağın altına şehit oğullarının ismine hayrat çeşmesi yapılacağının müjdesini verdi. Şehidin köy evindeki odasının kapında asılı "O şimdi asker" yazılı al yazma ise dikkat çekti.