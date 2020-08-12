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İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin valisiyle Kovid-19 tedbirlerini değerlendirdi
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, 81 İLİN VALİSİYLE YENİ TİP KORONA VİRÜS (KOVİD-19) TEDBİRLERİNİ ELE ALDI.
Genel 12.08.2020, 23:00
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini ele aldı.
Soylu, Bakanlık’taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu’nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle toplantı yaptı. Toplantıda, Kovid-19 salgınında genel durum, salgınının önlenmesine yönelik tedbirler, illerde valilerin yapması gerekenler ile orman yangınları ve güvenlik konuları değerlendirildi. İçişleri Bakan yardımcıları Muhterem İnce, Tayyip Sabri Erdil, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık ve İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman da toplantıda hazır bulundu.
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