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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya’da çöken iki katlı binayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Ulaşılamayan bir kişi yok” dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya’da çöken iki katlı binayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Ulaşılamayan bir kişi yok” dedi.
Genel 09.11.2021, 23:12
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya’da çöken iki katlı binayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Ulaşılamayan bir kişi yok” dedi.