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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: " 15 Nisan-1 Ekim tarihleri arasında 39’u sözde üst düzey, 127 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: " 15 Nisan-1 Ekim tarihleri arasında 39’u sözde üst düzey, 127 terörist etkisiz hale getirildi"

Genel 05.10.2021, 11:00
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: " 15 Nisan-1 Ekim tarihleri arasında 39’u sözde üst düzey, 127 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: " 15 Nisan-1 Ekim tarihleri arasında 39’u sözde üst düzey, 127 terörist etkisiz hale getirildi"

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