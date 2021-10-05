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MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki süreçte çıkarılmalıdır."
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: " 15 Nisan-1 Ekim tarihleri arasında 39’u sözde üst düzey, 127 terörist etkisiz hale getirildi"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: " 15 Nisan-1 Ekim tarihleri arasında 39’u sözde üst düzey, 127 terörist etkisiz hale getirildi"
Genel 05.10.2021, 11:00
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: " 15 Nisan-1 Ekim tarihleri arasında 39’u sözde üst düzey, 127 terörist etkisiz hale getirildi"