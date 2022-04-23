Son Dakika
MSB: “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan r
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Çankırı’da ziyaretlerde bulundu
Çankırı’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir dizi ziyarette bulundu.
Genel 23.04.2022, 01:09
Çankırı’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir dizi ziyarette bulundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir dizi ziyarette bulunmak için Çankırı’ya geldi. Çataklı’nın Çankırı’daki ilk durağı, Çankırı Karatekin Üniversitesi oldu. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ile birlikte Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi makamında ziyaret eden Çataklı, Çankırı Karatekin Üniversitesi hakkında bilgi aldı.
Çataklı, daha sonra Çankırı Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi önünde gençlik liderlerine yönelik iftar programına katıldı. İftar programında gençlerle sohbet eden Çataklı, daha sonra Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’i ziyaret etti.