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İç ısıtan görüntü

Eskişehir Hamamyolu’ndaki sokak kedileri, aniden yoğunluğunu arttıran yağıştan korunmak için bir kafenin önünde kullanılmayan sandalyelere sığınırken, buna izin veren işletme çevredeki esnafa örnek oldu.

Genel 23.03.2021, 11:40
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İç ısıtan görüntü

Eskişehir Hamamyolu’ndaki sokak kedileri, aniden yoğunluğunu arttıran yağıştan korunmak için bir kafenin önünde kullanılmayan sandalyelere sığınırken, buna izin veren işletme çevredeki esnafa örnek oldu.

Kafe işletmecisi, kedilerin her zaman müşterilerle iç içe zaman geçirdiğini, yağmurlu havalarda da gelip dükkâna sığındıklarını söyledi. Çoğu zaman yardım sever insanlardan mama hediyesi bile geldiğini aktaran işletmeci, “Ürünlerin olduğu yere girmelerine izin vermiyoruz, ancak masa ve sandalyelerin olduğu yerde özgürce gezebiliyorlar. Hiçbir zararları yok” diye konuştu.

Kafenin içerisine girmelerinin yanı sıra üst üste dizilen ve kullanılmayan sandalyelerin üzerine yatan kediler, görenlerin içini ısıtan görüntüler oluşturdu.
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hafif yağmur