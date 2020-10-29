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İç Hastalıkları Uzmanı Engin Türkmeni Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MEZUNU, İÇ HASTALIKLARI UZMANI ENGİN TÜRKMENİ, YAKALANDIĞI KORONA VİRÜSÜ ATLATAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANI TUFAN TÜKEK, ENGİN TÜRKMENİ'NİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ SOSYAL MEDYA HESABI TWİTTER’DAN DUYURDU.
Genel 29.10.2020, 19:15
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İç Hastalıkları Uzmanı Engin Türkmeni, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, İç Hastalıkları Uzmanı Engin Türkmeni, yakalandığı korona virüsü atlatamayarak hayatını kaybetti. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, Engin Türkmeni’nin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurdu. Dekan Tükek, paylaşımında, “İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, İç hastalıkları uzmanı Engin Türkmeni de Covid nedeniyle kaybettik. Çok üzgünüz. Değerlerimizi kaybetmeye devam ediyoruz. Hala buna inanmayan, önemsemeyen insanlar var. Akıl tutulması var zannedersem. Sadece hastanelerle bu savaşı kazanmak zor” ifadelerini kullandı.
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