İBB’ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. çalışanı işçilerden eylem

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’den çıkarılan 3 işçi ve zam oranlarıyla ilgili bir grup sendikalı çalışan eylem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de çalışan DİSK’e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikasına üye bir grup, 3 işçinin işten çıkarılması ve maaşlara istedikleri oranda zam yapılmadığı için protesto etti. CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan işçiler “Direne direne kazanacağız” diyerek seslerini duyurmaya çalıştı. İşçiler, çıkarılan arkadaşlarının geri alınması ve yapılmayan zamlar için yöneticilerle görüşmek istediklerini dile getirdi. İşçilerin Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binasına doğru yürüyecekleri öğrenildi.

Yapılamayan zamlardan dolayı hakkını arayan Yücel Kaya, “Biz Ağaç ve Peyzaj işçileriyiz, şimdi bize bir takım sözler verildi. Sendika haklarız olacak dendi ve sendikalaşmaya başladık. Bu sefer de DİSK’e geçince şeflerimiz müdürlerimiz baskılara başladı. İşten çıkarılacaksınız gibi baskılar. Bunun için bizi sendikasız bıraktılar. Dediler ki ocakta toplu sözleşme yapacaksınız şu kadar para alacaksınız, ama onlarda vermediler. Şimdi 3 tane arkadaşımız işten çıkartıldı. Bize baskı yapıyorlar bizde eylem kararı aldık buradan Saraçhane’ye yürüyeceğiz haklarımızı alana kadar” dedi.