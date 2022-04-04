İBB’nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40’lık zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME olağanüstü toplantısı Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda ilk olarak Adalarda bisiklet sayısı, kiralama yöntemi ve İstanbulkart ücretlerinde düzenleme teklifi görüşüldü. Toplantıda İBB yönetimi, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam teklifini sundu. Bu zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Adalar’da bin 500 bisiklet ile saatlik ve günlük kiralama yerine kullandıkça öde teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı sırasında yapılan zam tekliflerine yönelik değerlendirmede bulunan Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Yakıt artış oranı aslında İETT içinde şehir hatları içinde servisler içinde aynı. Bu oranları UKOME öncesinde toplantılarda esnafımızla beraber konuştuk onların tekliflerini değerlendirdik. Yıllardır yapılmış hesaplama yöntemleriyle bu oranlar buraya geliyor. Biz burada bütün açıklığıyla paylaşıyoruz. 2 defa alt komisyonda bu teklifleri görüştük. Nasıl hesapladığımızı anlattık. Orada bir itiraz gelmezken şimdi rakamlarla ilgili itiraz geliyor" şeklinde konuştu.