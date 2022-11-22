İBB’nin Sefaköy - Beylikdüzü metro hattı projesi için 925 milyon dolarlık dış borçlanma talebi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Kasım ayı olağan toplantısında, Sefaköy-Beylikdüzü TÜYAP raylı sistem hattının projesi için 925 milyon 396 bin 200 dolar dış borçlanma talebi oybirliğiyle kabul edildi. Bunun üzerine konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “Bugün komisyondan ve meclisten geçirdiğimiz 925 milyon dolarlık borçlanma ne anlama geliyor. İstanbul bir algı yönetimiyle bir yalan kurgusu üzerine beceriksizlik örtülerek yönetilmek isteniyor. İBB Başkanı her televizyona çıktığında söylediği tek bir cümle var. ’İş yapacağım ama engelleniyorum.’ Buradan tekrar soruyorum. Her şeyin hazırdı bu metroya neden başlamadın da 10 ay sonra bu meclise borçlanmayı getirdin” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Kasım ayı olağan toplantısının üçüncü oturumu İBB 2. Meclis Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında İBB Saraçhane Başkanlık Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, gündeme alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 18,5 kilometre uzunluğunda ve 10 istasyondan oluşan Sefaköy - Beylikdüzü TÜYAP raylı sistem hattının projesi için 925 milyon 396 bin 200 dolar dış borçlanma talebi konuşuldu. Bu talep oybirliğiyle kabul edildi.

Dış borçlanma talebiyle ilgili söz alan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "engelleniyoruz" iddialarına dikkati çekti. Başkanvekili Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 16 Ocak tarihinde proje için sosyal medya hesabından yaptığı “engelleniyoruz” paylaşımına değinerek, proje, finansman, yatırımcı, hazırsa İBB Meclisine 925 milyon 396 bin 200 dolar borçlanmayı niye getirdiğini sordu. Başkanvekili Göksu, İstanbul’un bir algı yönetimiyle yalan kurgusu üzerine, beceriksizlik örtülerek yönetilmek istendiğini de belirtti.

“İstanbul’u yalanlarla yöneten bir yönetim yakışmıyor”

İstanbul’u yalanlarla yöneten bir yönetimin yakışmadığını ifade eden İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, “16 Ocak 2022 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyasından paylaşım yapıyor. ‘Sefaköy - Beylikdüzü metrosunu yapacağım. Proje hazır. Para, yatırımcı, finansman hazır. Bir imza eksik. Engelliyorlar.’ Ne zaman? 16 Ocak’ta. Bugün tarih ne? 22 Kasım. Yaklaşık 11 ay sonra proje hazır, finansman hazır finansal hazır dediği metronun meclise geçişi aradaki fark 10 ay. Şimdi İBB Başkanına soruyorum. Projen, finansmanın, yatırımcın, hazırsa bugün niye İBB Meclisine 925 milyon 396 bin 200 dolar borçlanmayı niye getirdin? Biz bugün bu borçlanmaya evet dedik. Bugüne kadar CHP grubu hiçbir metro yatırımına İstanbul’a yatırım yapılacak hiçbir yatırıma evet demeyen CHP’ye rağmen 925 milyon dolarlık Sefaköy - Beylikdüzü metro hattı yatırımı finansmanı için bu borçlanmaya evet dedik. Burada 2 şeyi İstanbullular olarak aktarmak istiyorum. 16 Ocak’ta paylaşılan yazı ne anlama geliyor. Bugün komisyondan ve meclisten geçirdiğimiz 925 milyon dolarlık borçlanma ne anlama geliyor. İstanbul bir algı yönetimiyle bir yalan kurgusu üzerine beceriksizlik örtülerek yönetilmek isteniyor. İBB Başkanı her televizyona çıktığında söylediği tek bir cümle var. İş yapacağım ama engelleniyorum. Buradan tekrar soruyorum. Her şeyin hazırdı bu metroya neden başlamadın da 10 ay sonra bu meclise borçlanmayı getirdin? İstanbul’u yalanlarla yöneten bir yönetim yakışmıyor. Ya İstanbul gibi olun ya da yönetmeyi bırakın” diye konuştu.