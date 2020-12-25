banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İnternet dolandırıcısı bu sefer 'hayat kurtardı'
İnternet dolandırıcısı bu sefer 'hayat kurtardı'
Olay TV kapandı!
Olay TV kapandı!
Horlama sesi bana huzur veriyor
Horlama sesi bana huzur veriyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul'daki vaka sayılarına ilişkin açıklama!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul'daki vaka sayılarına ilişkin açıklama!

İBB’nin Şeb’i Arus etkinliğini değerlendiren Mustafa Özşimşekler hoca: “Mevlana hazretlerinin yolu bu değil”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana’nın 747’nci vefat yıl dönümü gecesinde düzenlenen Şeb’i Arus etkinliğinde kadın-erkek bir arada sema gösterisi yapılmasına ve Kuran’ı Kerim’in Türkçe okunmasına kamuoyundan tepki gelmişti. Etkinliğe tepki gösteren Mustafa Özşimşekler hoca da, “Mevlana hazretlerinin yolu bu değil. Yani bir gündem oluşturuluyor veya toplum yoklanıyor. Bir tarafta Kuran’ın Türkçe okutulması, başka bir tarafta ise Büyükşehir Belediyesinin başkanı da Peygamber Efendimize hakaret eden karikatürlerin yayınlandığı Charlie Hebdo paçavrasında bulunan yazar çizerleri davet ediyorlar” dedi.

Genel 25.12.2020, 20:58
7
İBB’nin Şeb’i Arus etkinliğini değerlendiren Mustafa Özşimşekler hoca: “Mevlana hazretlerinin yolu bu değil”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana’nın 747’nci vefat yıl dönümü gecesinde düzenlenen Şeb’i Arus etkinliğinde kadın-erkek bir arada sema gösterisi yapılmasına ve Kuran’ı Kerim’in Türkçe okunmasına kamuoyundan tepki gelmişti. Etkinliğe tepki gösteren Mustafa Özşimşekler hoca da, “Mevlana hazretlerinin yolu bu değil. Yani bir gündem oluşturuluyor veya toplum yoklanıyor. Bir tarafta Kuran’ın Türkçe okutulması, başka bir tarafta ise Büyükşehir Belediyesinin başkanı da Peygamber Efendimize hakaret eden karikatürlerin yayınlandığı Charlie Hebdo paçavrasında bulunan yazar çizerleri davet ediyorlar” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mevlana’nın 747’nci vefat yıl dönümünde, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde Şeb-i Arus töreni düzenledi. Etkinlikte sema ayini, kadın ve erkek semazenler tarafından birlikte icra edildi. Kur’an-ı Kerim’den Türkçe ayetlerin okunmasının yanı sıra naat da yine Türkçe okundu. İBB’nin Mevlana anma etkinliği kamuoyunda büyük tepki topladı. İBB tarafından yapılan etkinliğe bir tepki de kamuoyunun yakından tanıdığı Mustafa Özşimşekler hocadan geldi.

Etkinliğin 700 yıllık Mevlevi geleneğine aykırı bir şekilde kadın erkek karışık yapıldığına dikkat çeken Özşimşekler, “Mevlana hazretlerinin yolu bu değil. Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri o İslam büyüğünün meşhur bir sözü var diyor ki; ’Bu ten bu canda olduğu müddetçe Kuran’ın kölesidir.’ Hakikaten kendi sözü gibi yaşamış. Bütün hayatını Kur’an ve sünnete göre tanzim etmiştir. Dolayasıyla Kur’an’a ve sünnete uymayan bir şekilde böyle bir İslam büyüğünü anmak aslında anmak değil anlamamaktır. Onun ruhunu onun yolunu onun davasını aslında tahrip etmeye çalışmaktır. Mevlevilik Kuran’a ve sünnete aykırı olan her şeyi reddeder hiç birini kabul etmez. Bu bir eğlence değildir ki bir şov değildir ki Semah’ın netice de kendilerine göre bir kriteri olan bir zikirdir. Mevlevilik anılıyorsa Mevlevilik semazeni yapılıyorsa onların geleneğine ve onun başında piri Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin davasına ruhuna uygun olmalı. Bu yönden kesinlikle tasvip edilecek bir durumu yok” sözlerine yer verdi.

Kur’an-ı Kerimin Türkçe okutulmasını da değerlendiren Mustafa Özşimşekler, “Yani bir gündem sanki oluşturuluyor veya toplum yoklanıyor. Bir tarafta Kuran’ın Türkçe okutulması başka bir Büyükşehir Belediyesinin başkanı da Peygamber Efendimize hakaret eden karikatürlerin yayınlandığı Charlie Hebdo paçavrasında bulunan yazarçizerleri davet ediyorlar. Sanki bir plan proje var. Sanki toplumun sinir uçlarıyla oynamaya çalışılıyor. Ama bizim milletimiz oyunlara gelecek bir toplum değil. Bu necip millet tarih yazmış. Bin senedir İslam’ı üç kıta yedi deniz de dalgalandırmış. Ama bu necip millet o şanlı ecdada layık olmaya elinden geldiği kadar gayret ediyor. Oyunların perde arkasını görecek feraseti de kazandı bu toplum. Tabi ki gaza gelip yanlış işler yapmayacak ama kimin ne planı var kimin ne derdi sıkıntısı var kim İslam’ın yanında kim İslam’ın karşısında bunu da çok iyi biliyor. Sen şimdi seçim zamanı gideceksin Arapça Kur’an okuyacaksın; Yasin okuyacaksın camiler de ondan sonra geleceksin burada Türkçe Kur’an okutacaksın, zaten ne kadar ikiyüzlü bir tavrın olduğu da ortaya çıkıyor. Türkçe Kur’an meselesinde insanların dillendirdiği bir şey var sosyal medyada orada burada bilen bilmeyen herkes konuşuyor” dedi.

"Madem sen bunu tasvip etmedin kendi sayfandan neden yayınladın"

Mustafa Özşimşekler hoca açıklamasının devamında şu sözler yer verdi: “Türkçe Kur’an derken, Türkçe ibadet derken, Türkçe ezan derken bu meseleler hakkında bilgimiz olmalı. Kur’an nedir bunu bilmeyen adam Türkçe Kur’an diyor. Kur’an nedir? Allah’ın kelamıdır. Mevla’m ne buyurdu; ’Muhakkak ki biz Kuran’ı Arapça indirdik’ diyor. Derdimiz Arapça değildir; derdimiz kırattır, Allah’ın kelamıdır. Türkçe Kur’an olmaz. O tercüme mütercimin kendi tercümesi oluyor. Sosyal medyaya bakıyorum bazıları, ‘Türkçe Kur’an olmaz diyenler, Kur’an-ı dinin öğrenilmesini istemeyenler’ diyorlar. Biz şimdi Türkçe konuşuyoruz. Dinin öğrenilmesinden daha çok istediğimiz bir şey yok. Doğru öğrenilmesini istiyoruz. Laf salatası yaparak bir sürü şeyler diyorlar. Biz Türkçe ibadete karşı değiliz. Dua ederken Türkçe dua ediyoruz. Vaazı Türkçe ediyoruz. Namazda Allah buyurdu ondan olmaz. Namazın farzlarından birisi de kırattır. İslam evrensel bir dindir. Madem sen bunu tasvip etmedin kendi sayfandan neden yayınladın. Bunu iptal edebilirdin. Bu kadar tepki olmasa belki de geri adım atılmayacaktı. Malum bir yoklama yapılıyor. Millet aslan gibi safını muhafaza ediyor. Bu millet ezan mesele olunca, vatan mesele olunca, ayranı kabarır. 15 Temmuz’da olduğu gibi abdestini alır yola çıkar. Alamayan yolda süs havuzunda alır. Organizasyon belediye tarafından yapılıyor. Günler öncesinden biliniyor. Bir şekilde herkes hakkı öğreniyor” ifadelerini kullandı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 14 27
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 14 20
10. Konyaspor 13 18
11. Göztepe 14 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Altay 15 29
2. Giresunspor 15 29
3. Ankara Keçiörengücü 15 27
4. Samsunspor 15 27
5. Tuzlaspor 14 27
6. Altınordu 15 27
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12