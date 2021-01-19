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İBB’nin cenaze aracını karda vatandaşlar itti
İstanbul’da etkili olan kar sonrası iddiaya göre kış lastiği olmadığı için ilerlemekte zorlanan İBB’ye ait bir cenaze aracını vatandaşlar itti.
Genel 19.01.2021, 11:31
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İstanbul’da etkili olan kar sonrası iddiaya göre kış lastiği olmadığı için ilerlemekte zorlanan İBB’ye ait bir cenaze aracını vatandaşlar itti.İstanbul’da hafta sonunun ardından dün de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle hem vatandaşlar hem de kış lastiği de bulunmayan birçok sürücü zor anlar yaşadı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüde ise iddiaya göre kış lastiği olmadığı için karda ilerlemekte zorlanan İBB’ye ait bir cenaze aracını vatandaşlar itti. İBB’ye ait aracın karda vatandaşlar tarafından itildiği görüntüler ise tepkilere neden oldu.