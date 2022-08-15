İBB, yağan yağmurun altında çim suladı

İstanbul Anadolu Yakasında sabah saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili olmaya devam ediyor. Yağışın etkili olduğu Maltepe’de de yollar göle döndü, araçlar ve sürücüler yollarda mahsur kaldı. Yağışın yoğun olduğu saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki çimlerin yağmurun altında fıskiyeyle sulanması ise dikkat çekti.