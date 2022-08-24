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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılının 9. toplantısı Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Okul servis ücretleri ve person
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılının 9. toplantısı Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Okul servis ücretleri ve person
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılının 9. toplantısı Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Okul servis ücretleri ve personel servisi ücret tarifesi yüzde 19, 21 oranında artışı oy çokluğuyla kabul edildi.
Genel 24.08.2022, 15:41
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılının 9. toplantısı Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Okul servis ücretleri ve personel servisi ücret tarifesi yüzde 19, 21 oranında artışı oy çokluğuyla kabul edildi.
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