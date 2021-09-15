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İBB metrobüs filosu için 160 yeni otobüs alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) metrobüs filosuna kattığı 160 otobüsün alımı için imza töreni düzenlendi. Edirnekapı’daki İETT Garajı’nda gerçekleştirilen imza törenine katılan İBB Başkanı İmamoğlu, "Teknik olarak, metrobüs hattında 1 milyon kilometreyi aşmış otobüslerin burada çalışmaması ve yenilenmesi gerekiyor" dedi.

Genel 15.09.2021, 12:06
İBB metrobüs filosu için 160 yeni otobüs alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) metrobüs filosuna kattığı 160 otobüsün alımı için imza töreni düzenlendi. Edirnekapı’daki İETT Garajı’nda gerçekleştirilen imza törenine katılan İBB Başkanı İmamoğlu, "Teknik olarak, metrobüs hattında 1 milyon kilometreyi aşmış otobüslerin burada çalışmaması ve yenilenmesi gerekiyor" dedi.

İBB’nin metrobüs filosuna kattığı 160 otobüs için Edirnekapı İETT Garajı’nda imza töreni düzenledi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Akia Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş. Genel Müdürü Remzi Baka ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Ekrem İmamoğlu, metrobüslerin yenilenmesi gerektiğini belirterek, "Teknik olarak, metrobüs hattında 1 milyon kilometreyi aşmış otobüslerin burada çalışmaması ve yenilenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Bilgili, Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç ve Akia Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş. Genel Müdürü Remzi Baka arasında, araçların alımına ilişkin imzalar atıldı. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, yeni metrobüs araçlarında incelemelerde bulundu.

İlk teslimat yılbaşında

İETT’nin metrobüs hattında görev yapan 670 aracın yaş ortalaması 10’a yükseldi. 5 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen ve canlı yayınlanan ihalenin sonucunda 21 metre uzunluğunda 100 otobüs için Otokar firmasının teklifi, 25 metrelik 60 otobüs için de Akia firmasının teklifleri uygun görüldü. Alınacak 21 metre uzunluğundaki Otokar otobüsler, 200 yolcu kapasiteli olacak. Mevcutta kullanılan araçlar, 18,5 metre ve 185 yolcu aynı anda yolculuk yapabiliyor. 25 metre uzunluğundaki 60 Akia otobüs de 280 yolcu kapasiteli. Mevcutta kullanılan otobüsler de 26 metre ama 225 yolcu taşıyabiliyor. Yüzde 15’i peşin, kalanı 72 ay vade ile alınan otobüslerin teslimatları, 2022 yılının ilk aylarından itibaren yapılacak.

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