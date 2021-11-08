İBB Meclis Toplantısı’nda CHP’nin yarım bıraktığı projeler gündem oldu

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar birbirinden özgün yüzlerce projeyi durdurmuştur. AK Parti döneminde başlatılan projelerin devam ettirilmesi dışında bu şehre hiçbir şey katmadınız. Bırakın bu şehre bir şey katmayı, var olanları da her geçen gün yok ediyorsunuz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın ilk birleşimi AK Partili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Yenikapı’da bulunan Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıda meclis üyeleri gündem dışı söz aldı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı toplantıda söz alan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yarım bıraktığı projeleri dile getirerek, İstanbul için özgün proje üretmediğine dikkat çekti.

“İBB bugüne kadar birbirinden özgün yüzlerce projeyi durdurmuştur”

Meclis Toplantısı’nda söz alan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yaklaşık 2.5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’li bir başkan yönetiyor. İstanbul halkının kendisine emanet ettiği yönetim yetki ve becerisini bugüne kadar ortaya koyamayan sayın başkan ve ekibi şehri her geçen gün geriye götürmeye de devam ediyor. Seçimden önce 16 milyonu kucaklayacağını söyleyen sayın başkan, seçimden sonra sadece ve sadece kendi partilerini ve ortaklarını kucaklamayı tercih etmiştir. Sebepsiz yere 13 bin 500 civarında kişiyi işten çıkartıp, 44 bin 995 yandaşını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alarak da nasıl partizanlık yaptığını aynı zamanda göstermiştir. Bir yandan partizanlık yaparak ehil kadroları kapı dışarı ederken, diğer yandan emek verilerek projeleri hazırlanmış, hatta ihaleleri bile yapılmış yüzlerce projeyi durdurdu. Hal böyle olunca şehrin işleyen sistemi de işlemez hale gelmiş oldu. Bizzat kendi başlattığınız, projesini yaptırıp inşaatına başladığınız ve tamamladığınız bir tane özgün projeniz var mı? Tabii ki yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar birbirinden özgün yüzlerce projeyi durdurmuştur. Cumhur İttifakı belediyeleri halkın gözünde başarısız görünmesini istediği için mi bu projeler durduruldu? Kusura bakmayın ama AK Parti tarafından yönetilen ilçelerde yapılmasını istediğimiz tüm projeleri durdurmuş olması bizim aklımıza başka bir şey getirmiyor” dedi.

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yurt meselesi üzerine siyasi rant devşirmeye çalıştı”

Gençler için önem taşıyan yurt konusuna da değinen Başkan Çağırıcı, “Geçtiğimiz günlerde öğrenci yurtları konusunda büyük bir algı operasyonu yürütüldü. Yurt konusunda tüm ülkede yürütülen tartışmalara sayın İBB Başkanı da katıldı. Siyasi rakiplerine çamur atmayı alenen gelenek haline getiren İBB Başkanı yurt meselesi üzerine siyasi rant devşirmeye çalıştı. Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 600 kişilik yurt yaptığını büyük laflarla reklam etti, üstelik reklamını yaptı. Bu yurtları da sayın başkan kendisi düşünüp yapmadı. AK Parti döneminden büyük bir kısmı tamamlanmış binaların sadece tefrişatlarını yaparak yurt yaptığını ifade etti ancak aynı başkan AK Parti zamanında başlatılmış olan biri benim ilçemde olan yurtlardaki 2 ayrı yurt inşaatına 2.5 yıldır bir çivi çakılmadı. Küçükçekmece’de bin 875, Bağcılar’da ise 344 öğrenci kapasiteli öğrenci yurtlarının inşaatını durdurmayıp bugün tamamlamış olsaydı 2 binin üzerindeki genç kardeşimizi daha modern yurtlar imkanlarına kavuşturmuş olurduk” ifadelerini kullandı.

“AK Parti döneminde başlatılan projelerin devam ettirilmesi dışında bu şehre hiçbir şey katmadınız”

Toplu taşıma araçlarında yaşanan sıkıntıya da vurgu yapan Başkan Çağırıcı, “CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi örneğini verdiğim projelere benzer yüzlerce irili ufaklı projeyi de durdurdu. Sancaktepe-Yenidoğan metro hattında olduğu gibi toprakla doldurdu. Ama görüyoruz ki AK Parti döneminde başlatılan projelerin devam ettirilmesi dışında bu şehre hiçbir şey katmadınız. Bırakın bu şehre bir şey katmayı, var olanları da her geçen gün yok ediyorsunuz. İETT’yi işletemiyorsunuz, otobüsleriniz, metrobüsleriniz hep yolda kalıyor. İspark’ı batırdınız, Halk Ekmek fabrikasını satmaya kalktınız” şeklinde konuştu.