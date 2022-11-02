İBB Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası havadan görüntülendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle açılan fakat daha sonra üretim yapmadığı ortaya çıkan Hadımköy Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası havandan görüntülendi. Fabrikanın tüm aksi açıklamalara rağmen ekmek üretmediği İBB Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun tarafından da teyid edilmişti. Havadan görüntülenen fabrikada bir hareketlilik gözlemlenmiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştirak şirketi İstanbul Halk Ekmek’in dördüncü fabrikası 23 Temmuz günü Hadımköy’de açılışını yapmıştı. Açılışa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmıştı. Hadımköy Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasında, üretimin başlamadığı iddiaları üzerine 21 Ekim günü AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe fabrikanın önünde yaptığı basın açıklaması gerçekleştirmişti.

Murat Ongun da ekmek üretimi yapılmadığını doğruladı

Bir televizyon programına bağlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da, fabrikanın 29 Ekim’e kadar çalışmadığını ekmek üretilmemesinin nedenin ise makinaların arızalı olmasından ve İstanbullunun ekmek ihtiyacının olmadığından kaynaklandığını belirtti. Yapılan açıklamada tek bandın çalışmaya başladığı iddia edildi. Tek bant olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen fabrika havadan görüntülendi. Fabrikada büyük bir hareketlilik gözlemlenmiyor.