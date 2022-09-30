İBB çalışanlarına 27 bin TL promosyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB ve iştiraklerinde çalışanlara 27 bin lira maaş promosyonu verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB ve iştirak şirketlerinde çalışanlarına 27 bin lira maaş promosyonu verilmesi konusunda görüşülen banka ile anlaşıldı. Promosyonun tek seferde çalışanların hesabına yatırılacağı öğrenildi.