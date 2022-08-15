İBB Başkanı İmamoğlu: “İstanbul’da 5 bin 890 personelimizle, 2 bin 135 araçla vatandaşımızın hizmetindeyiz”

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’dan yaptığı açıklamada, 5 bin 890 personelle ve 2 bin 135 araçla vatandaşların hizmetinde olduğunu söyleyerek, “Günün özeti, şu ana kadar bir yaralanma, vatandaşımızla ilgili bir kaza gibi bir ihbar almadık. Mikro ölçekli su baskınlarıyla ilgili 153’e ulaşan ve telefi edilemez bir noktada olan sorun yaşamadık” dedi.

İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, megakenti etkisi altına alan sağanakla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) açıklamalarda bulundu.

“İstanbul’da 5 bin 890 personelimizle, 2 bin 135 araçla vatandaşımızın hizmetindeyiz”

Sağanakla ilgili alınan tedbirler hakkında bilgiler aktaran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte. Ne yazık ki iklim değişikliğinin etkin halini yazın ortasında bazen yağmurla ve değişen sıcaklıklarla yaşıyoruz. Şu anda İstanbul’da 5 bin 890 personelimizle, 2 bin 135 araçla ve iş makinesi ekipmanlarla birlikte vatandaşımızın hizmetindeyiz. Bu gün şunu söyleyebilirim. Çekmeköy’de 90 ile 100 kilo metrekareye, Sarıyer’de Maslak civarında 80 kilo metrekareye yağışla karşı karşıya kaldık. Aslında İstanbul’un genelinde 45-50 kilo ile 100 kilo arasında bir yağışı muhtelif bölgelerde yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Sabah erken saatlerde Sarıyer, Beykoz, Çatalca üzerinden bir geçiş yaptı. Daha sonra Marmara Bölgesinden gelen yağışla birlikte Anadolu yakasında yoğun bir etki oluşturdu. Şu anda ise hem buradan kayan yağış dalgası, hem Marmara’dan gelen yağış dalgasıyla İstanbul’un güneybatısından Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt aksına giriş yapan bir yağış söz konusu. Bu esnada buradan ilgili bütün ilçelerle irtibat kurduğumuzu, üstelik bu son yağış dalgasıyla ilgili de hem Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece o bölgedeki Esenyurt hatta Eyüpsultan ve Başakşehir Belediyelerine de bilgi aktararak şu anda yoğun bir şekilde sahadayız” dedi.

Yağışın mevsim normallerinin üzerine çıktığını söyleyen İmamoğlu, ”Yağışın yoğun olduğu mevsim normallerinin 4 katına çıktığı bölgelere, bu yağışlar 35-40 dakikada bir anda olabiliyor. Bazı bölgelerde 1-1,5 saat civarında bu yağışa ulaşan rakamlar oluşabiliyor. Gerçekten iklim değişikliği hepimizin temel sorunu. 3-4 gün sonrada meteorolojiden gelen bilgilere göre haftasonunda 35 dereceye çıkan hava sıcaklığını konuşuyor olacağız. İstirhamımız şu ki, lütfen uyarılara vatandaşlarımızın eşlik etmesi bize yardımcı olmaları ki, bu konuda duyarlı bir 16 milyon insanımız var. İklim değişikliğiyle mücadelede el birliğiyle mücadele etmemiz şart. Günün özeti, şu ana kadar bir yaralanma, vatandaşımızla ilgili bir kaza gibi bir ihbar almadık. Mikro ölçekli su baskınlarıyla ilgili 153’e ulaşan ve telefi edilemez bir noktada olan sorun yaşamadık. Sıklıkla takip ediyorum. Hem gelen ihbarları, hem bizi arayan yetkili arkadaşlarımız, muhtarlarımız, bizim zabıtalarımız sahada. Gelen ihbarlara hızlıca müdahale ediliyor” şeklinde konuştu.