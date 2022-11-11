İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Beraat beklediğim ortamda erteleme kararı verilmiştir”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehzadebaşı Cami’nde kılınan Cuma namazının ardından kendisinin yargılandığı davanın 14 Aralık’a ertelenmesi ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beraat kararı beklediğini söyleyen Başkan Ekrem İmamoğlu, “Beraat beklediğim ortamda erteleme kararı verilmiştir” dedi.

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, davanın ertelenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

“Toplumun vicdanına sonsuz güveniyorum”

Saraçhane’de bulunan Şehzadebaşı Camide Cuma Namazı sonrası açıklama yapan Başkan İmamoğlu, “Bugün saat 11.30 itibariyle hakkımda görülen dava süreci başladı. Sanıyorum 12’yi biraz geçe bir erteleme kararı verildi. Bugün ilginç bir gün yaşandığını düşünüyorum. Duruşma esnasında aldığım bilgiye göre, bugün hukukçularımızla değerlendireceğiz ama aldığım bilgiye göre ısrarlı bir biçimde hakimin, benim sözlerimin muhatabının sayın bakan olduğunu ısrarlı biçimde dile getirmiştir. Bu ısrarlı tarife rağmen savcının en üst noktadan ceza ile ilgili mütalaa bildirmesi ya da bir beyanda bulunması çok şaşırtıcıdır, üzücüdür. Bugün yaşananlar ve bugüne kadar olanlar toplumun vicdanında bence yerini bulmuş, kararı verilmiştir. Toplumun vicdanına sonsuz güveniyorum. Bu güvenceyi bana yaşatan insanlar, 2019’da bunu ispat etmiştir, göstermiştir. Bugün de aynı noktadayım. Süreci takip ediyoruz. Aralık’ın 14’ü ertelenen tarih. Bugün ben elbette net olarak beraat beklerdim ve bugün bu mahkemenin sonlanmasını beklerdim. Yargı süreci devam ediyor. Mahkemeye ilgili daha fazla beyanda bulunmak istemiyorum” dedi.

“Sonuçlansın beraat verilsin diye beklediğim ortamda erteleme kararı verilmiştir”

Beraat kararı beklediğini söyleyen Başkan Ekrem İmamoğlu, “İçeride ettiğim duayı vatandaşlarımızın huzurunda etmekten geri durmayacağım. Allah memleketimizi ve memleketimizin insanlarını vicdan yoksunu ve ahlak yoksunu, adalet yoksunu insanların şerrinden korusun. Adaletsizliğe uğrayan, hukuksuzluğa uğrayan kim var ise hepsinin hakkında en yakın zamanda adalet ve hukuk yönündeki hususlar ve kararlar verilsin. Herkesin ihtiyacı olduğunu, hukuka adalete ihtiyacı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Devletin dini adalettir sözü çok kutsal, özel. Ben her zaman duamı kendi adıma da ederim. Derim ki, ‘Allah’ım ne olur kimseye adaletsiz bir kararı, süreci yaşatmayayım. İnsanoğluyuz, eksiğimiz hatamız olur ama gerçekten insanlara adaletli hizmet edebilmek bir devlet insanının temel sorumluluğudur. Hukuk süreci, hukuka dair süreçler, bu kadar gündemi olumsuz anlamda meşgul etmesi, ülkemiz insanları ve özellikle gelecek nesil için çok sıkıntılı ortamlar yaratıyor. İnsanların ümitlerini, umutlarını kırıyor. En fazla umudu ve ümidi ben gelecek adına yine de ülkemin güzel insanlarda görüyorum. Hep birlikte bu adaletsiz ve hukuksuz uygulamaların olduğu günleri aşacağız. Bugün sonuçlansın beraat verilsin diye beklediğim ortamda erteleme kararı verilmiştir. Süreci takip edeceğiz. Umut ediyorum ki ben yüce Türkiye Cumhuriyeti yargısına ve adaletine güvenmek istiyorum” şeklinde konuştu.