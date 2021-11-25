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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: "Sayın Başkan İstanbul’dan giderken Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB’nin yeni bütçesi ile ilgi açıklamalarda bulanarak, “Sayın Başkan İstanbul’dan giderken İstanbul Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek. Biz geçmişte Büyükşehir Belediyesi’ndeki bütün yanlışlıkları düzeltmek için 25 yıl uğraşmıştık galiba bir 25 yıl daha uğraşacağız” dedi.

Genel 25.11.2021, 23:36
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: "Sayın Başkan İstanbul’dan giderken Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB’nin yeni bütçesi ile ilgi açıklamalarda bulanarak, “Sayın Başkan İstanbul’dan giderken İstanbul Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek. Biz geçmişte Büyükşehir Belediyesi’ndeki bütün yanlışlıkları düzeltmek için 25 yıl uğraşmıştık galiba bir 25 yıl daha uğraşacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı Meclis Toplantısı’nın son oturumunda belediyenin 2022 yılı bütçesi görüşüldü. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda toplanan İBB Meclisi’ndeki bütçe görüşmelerinde Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB’nin yeni bütçesi ile ilgi açıklamalarda bulundu.

"İBB bu bütçeyi gerçekleştirebilmek için 16 milyardan daha fazla borç para bulmak zorundadır”

Meclis kürsüsüne çıkarak konuşma yapan Göksu, "İBB yönetiminin 2022 senesi için ilave tam 8 milyar net borçlanmayı öngörüyor. Bulunması gereken toplam borç ise 13 milyar 860 milyon 44 bin TL’dir" dedi. Performans programında gizli bir borçlanma olduğunu ifade eden Göksu, "Performans programına göz atınca bir yerlerde saklanmış gizli bir borçlanmayı daha görüyorsunuz. 2022 Performans Programı’na bakınca gider bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 100 olarak hedeflendiğini, buna karşılık gelir bütçesinin gerçekleşme oranının ise yüzde 95 olduğunu görürsünüz. Bu ne demektir? Bütçenin yüzde 5’i kadar daha borçlanılacak demektir. O da yaklaşık olarak 2,4 milyar daha ilave borçlanmadır. Kısaca, İBB bu bütçeyi gerçekleştirebilmek için 16 milyardan daha fazla borç para bulmak zorundadır” dedi.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek"

Başkan Göksu, 2022 yılında belediyenin borç riskinin 73.120 milyar olacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"2022 yılı olduğunda Büyükşehir belediyesinin borç riski 73.120 milyar TL 2022 ve 2023 projeksiyonu tutulmuş bu projeksiyona göre yeni ilaveler gelmese dahi 10 milyar 2023 de ilave görülmüş 10.5 milyar da 2024 de yani sayın başkan İstanbul’dan giderken İstanbul Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek. Biz geçmişte Büyükşehir Belediyesi’ndeki bütün yanlışlıkları düzeltmek için 25 yıl uğraşmıştık galiba bir 25 yıl daha uğraşacağız. 2022 yılı bütçesi yatırım planında olan 40 tane proje var. Proje aynı isimle aynı kalemle 2021 de de var. Hiç dokunulmadan 2022 yılına aktarılmış fiyatı yükseltilerek. Şimdi soruyorum bugüne kadar İBB 2021 yılında her gün günde 72,5 trilyon para harcamış. Allah aşkına bu para nereye harcadınız?"

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