IATA Wings Of Change Europe, İstanbul’da başladı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Madrid ve Berlin’den sonra bu yıl 3.’sünü düzenlediği, IATA Wings of Change Europe (WoCE), Pegasus Hava Yolları ev sahipliğinde İstanbul’da başladı.

Emniyetli, güvenli ve ekonomik hava ulaşımını sağlayabilmek amacıyla havayolları arası bir kuruluş olan IATA’nın düzenlemiş olduğu etkinlik, Pegasus Hava Yolları ev sahipliğinde İstanbul’da başladı. Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, IATA Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Tevfik Nane, IATA Genel Müdürü Willie Walsh ve Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk’ün yanı sıra Türkiye’den ve pek çok ülkeden hükümet yetkilileri ile sektör temsilcileri katıldı. Pandemi sonrası toparlanma, çevresel ve finansal sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, çeşitlilik, turizm ve dijitalleşme gibi önemli konuların ele alındığı etkinliğin ikinci gününde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılıcağı etkinlikte, hava taşımacılığı sektörünün bugünü ve geleceğine ilişkin öngörülerin yanı sıra turizm ekosistemi de tartışılacak.

‘’67 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesindeyiz’’

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Ülke olarak 1,6 milyar insanın yaşadığı, 8 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkeye, 4 saatlik uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi bir üstünlüğe sahibiz. Bu önemli coğrafi avantajı, güçlü hava yollarımız, kapsamlı bakım onarım merkezlerimiz, modern havalimanlarımız, geleceği parlak havacılık eğitim merkezlerimiz ve nitelikli personelimizle birleştirdiğimizde, Türkiye havacılıkta dünya lideri olma yolunda öncelikli bir konumdadır. Bu etkinlikte tartışılacak yeni fikirler ve politikalar, önümüzdeki dönemde Avrupa havacılığının yol haritasını belirleyecek’’ şeklinde konuştu.

IATA Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Tevfik Nane, son birkaç yılın havacılık sektörünün bugüne kadarki en zor yılları olduğunu kaydetti. Nane, ‘’Çok şey yaşadık ve çok şey öğrendik; şimdi iyileşme ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde dimdik ayakta durma zamanı. Dünyamızı birbirine bağlayan ve zenginleştiren güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir bir hava taşımacılığı endüstrisinin gelecekteki büyümesini şekillendirmek için birlikte çalışmanın gücüne yürekten inanıyoruz. Türkiye, ulusal uçuş ağlarının oluşturulması ve farklı hava yollarının desteklenerek başarıya ulaşması konusunda iyi bir örnek. Bu noktada önemli olan, büyüme politikalarının sürdürülebilir çözümlerle el ele gitmesi’’ diye konuştu.

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, Pegasus Hava Yolları olarak, Avrupa’nın havacılık alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan, IATA Wings of Change Europe’a ev sahipliği yapmalarından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. CEO Öztürk, ‘’Bu önemli etkinlikte; dünyanın dört bir yanından havacılık profesyonelleriyle bir araya gelerek fikir alışverişi yapmanın yanı sıra sektörümüzün geleceğini şekillendirecek çok önemli konuları konuşuyoruz. Global havacılık sektöründe kapsayıcı ve çeşitli bir kurum kültürünün önemini vurguladığımız ve şirketlerin bu konulara öncelik vermesi gerektiğinin altını çizdiğimiz için çok mutluyum. Etkinliğin getireceği olumlu etkiye tanık olmak için sabırsızlanıyorum” dedi.