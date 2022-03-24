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Hyundai fabrikasındaki arazilerine giremiyorlar, kriz büyüyor

Kocaeli’de 6 hissedar, kendilerine ait arazinin Hyundai tarafından hukuksuz kullanıldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Aylardır Hyundai yetkilileri ile uzlaşmaya çalışan hissedarlar, bugün de fabrika önünde bekledi. Fabrikaya girmeye çalışan vatandaşlar, güvenlik ve polis ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı.

Genel 24.03.2022, 14:38
Hyundai fabrikasındaki arazilerine giremiyorlar, kriz büyüyor

Kocaeli’de 6 hissedar, kendilerine ait arazinin Hyundai tarafından hukuksuz kullanıldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Aylardır Hyundai yetkilileri ile uzlaşmaya çalışan hissedarlar, bugün de fabrika önünde bekledi. Fabrikaya girmeye çalışan vatandaşlar, güvenlik ve polis ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı.

İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi’nde bulunan Hyundai fabrikası, 6 hissedarın sahibi olduğu bin 700 metrekare olan arazinin 932 metrekaresinde test sürüş alanı oluşturdu. Durumu fark eden hissedarlar, fabrika yetkilileriyle uzlaşmaya çalıştı. Uzlaşmadan olumlu bir netice alamayan hissedarlar, 2018 yılında savcılığa başvurdu. 22 Aralık 2021 tarihinde Kocaeli 3. Asliye Mahkemesi’nde görülen davayı kazanan hissedarlar, kira kararına rağmen fabrikadan istediklerini alamadı.

Arazilerine girmek istediler, güvenliğin müdahalesi ile engellendiler

Aylardır Hyundai yetkilileriyle görüşmek için çabalayan hissedarlar, bugün de fabrika önüne gitti. Uzun süre fabrika önünde bekleyen ve yetkililerle görüşme talebinde bulunan vatandaşlar, yine bir netice elde edemedi. Bunun üzerine fabrikaya girmeye çalışan vatandaşlar, güvenlik personelleri ve polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Vatandaşlar, Hyundai fabrikasının yetkilileriyle uzlaşacakları günü bekliyor.

"Bizim çocuklarımızın hakkını yiyorlar"

Günlerdir uzlaşmak için beklediklerini söyleyen 60 yaşındaki Fikriye Parlak, "Biz Hyundai’ye girmek istiyoruz. Yerimizi görmek ve fiyat almak istiyoruz. Bizi içeri almıyorlar. Bizim yerimizi kullanıyorlar, 20 yıldır değerini de vermiyorlar. Şimdi anlaşmak istiyoruz, içeri almıyorlar. Güvenliği ve polis ekiplerini çağırdılar. Biz zor durumdayız. Ne yapacağız? Ya yerimizi, ya da ücretini verin. Sabahtan beri buradayız, bekliyoruz. Ölüm var dönmek yok. Bizim çocuklarımızın hakkını yiyorlar" dedi.

"Karargahı buraya kurduk, gitmiyoruz"

Haklarını alana kadar mücadele edeceklerini belirten İlhan Parlak ise "Karargahı buraya kurduk, gitmiyoruz. Bu arazi bana babamdan kaldı. Bende oğluma devredeceğim. Oğlum da çocuklarına bırakacak. Bu kapının önünden ölene kadar gitmiyoruz. Ya paramızı verecekler, ya da yerimizi terk edecekler. Bizim işimiz Hyundai fabrikasıyla. Bizim davamız Hyundai’yle. Yerimizi Hyundai işgal ediyor. Yerimizi terk etmesini istiyoruz. Etmiyorsa da paramızı vermelerini istiyoruz. Bizi polis gücüyle, güvenlikle yıldırmaya çalışıyorlar. Yılmıyoruz. Defalarca geldik, anlaşmak istedik ama netice alamadık. Dayaktan da korkmuyoruz. Yarın da geleceğiz, öbür gün de geleceğiz. Her gün geleceğiz. Hakkımızı aldığımız güne kadar geleceğiz. Kanun bana tapusunu vermiş, bu arazi bana babamdan kalmış" ifadelerini kullandı.

"Beyler tenezzül edip gelmiyor"

Hyundai yetkililerinin kendileriyle görüşmediklerini ifade eden Parlak, "Hyundai yetkilileriyle görüşmek istiyoruz fakat karşımızda muhatap bulamıyoruz. Biz ’Hyundai ile görüşelim’ diyoruz fakat beyler bizi adam yerine koyup, tenezzül edip gelmiyorlar. Biz defalarca görüşmek istedik fakat netice alamadık. Hakkımızı alacağız. Kanun bize, "Bu yer sizindir, bu yeri alabilirsiniz" dedi. Hyundai hala direniyor" diye konuştu.

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