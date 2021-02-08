Huzura kavuşan İpekyolu’nda hizmetler devam ediyor

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, terörle topyekun mücadelenin devam ettiğini belirterek, “Bunun kıymetini ve anlamı burada o kadar iyi anlıyoruz ki sokaklarda herkes rahatlıkla dolaşabiliyor. Eski kötü imajın vatandaşın gözünde silinmesi gerekiyor” dedi.

İpekyolu Belediyesi, sosyal devlet olma yolundaki hizmetlerini yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni projeleri vatandaşın hizmetine sunan İpekyolu Belediyesi, huzurun hakim olduğu ilçede kadın, genç ve çocukların eğitimleri için birçok imkan sunuyor.

"Kaynaklar artık vatandaşa hizmet oluyor"

Göreve geldiği ilk günden bu yana ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, vatandaşların taleplerini bir bir yerine getiriyor. Özellikle terör olaylarının en çok yaşandığı kırsal mahallere dokunan Kaymakam Aslan, Türkiye’de bir ilk olan ‘Eğitim Köşkleri’ inşa ediyor. Çok nüfuslu evlerde yaşayan öğrencilerin eğitim merkezi olarak kullanılabileceği güvenli alana sahip Eğitim Köşkleri, çocukların eğitimine katkı sağlıyor.

"Van, kötü imajını kaybetti"

Geçmişte terör örgütü PKK’nın tehditlerle kepenk kapattırdığı ilçedeki esnaf ise İpekyolu Belediyesinin butik sokak projeleriyle güvenli ticaret yapma olanağına sahip oldu. Kaymakam Aslan, eski imajı yerine huzura kavuşan Van’a herkesi davet etti.

“Eğitim Köşkü uygulaması Türkiye’de bir ilk”

Kaymakam Aslan açılışı için sona gelinen Eğitim Köşklerinde çocuk ve gençlerle bir araya geldi. Burada çocukların sevgisiyle karşılaşan Aslan, miniklerle bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından açıklamalarda bulunan Aslan, ilçedeki ziyaretlerini sürdürdüğünü belirtti. Vatandaşın talebi üzerine Eğitim Köşkü projesini hayata geçirdiğini ifade eden Kaymakam Aslan, “Eğitim Köşkü uygulaması ise Türkiye’de bir ilktir. Eğitim Köşkleri, ihtiyaç duyulan mahallelerde özellikle gençlere, kadın ve çocuklara eğitim ve sosyalleşme imkanı sunuyor. Bu mahallede daha önce tinercilerin, sıkıntılı grupların mekan olarak kullandığı yerler vardı. Bu yapı da onlardan bir tanesiydi. İçerisinde terör örgütüne ait yazılar ve propagandaları yapıldığı yerlerdi. Ev ziyaretlerimiz sırasında 10-15 kişinin sobalı evde yaşadığına şahit olduk. Böylece arkadaşlarımızla Eğitim Köşklerini planladık. Bu projemizin ilkini de çok yakında hizmete açıyoruz” diye konuştu.

“Bununla gurur duyuyorum”

Gençlerin rahat edebilecekleri, internete ulaşabilecekleri, ders çalışıp, branş hocalarıyla eksikliklerini giderebilecekleri ve eğitimde fırsat eşitliğini oluşturabilecek mekanlar oluşturmak istediklerini dile getiren Aslan, “Bu yılki hedefimiz 10 sayısına ulaşmaktır. Şu an 3’üncüsünü inşa ediyoruz. Burada her şey bedava olacak. Kendi evlerinde nasıl rahat ediyorlarsa o şekilde olacak. Bir katı kadınlar, bir katı anasınıfı çocuklarımız için ve bir katı ise gençlerimiz için olacaktır. Ben bununla gurur duyuyorum. Bu seneki hedefimize de ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Sokaklarda herkes rahatlıkla dolaşabiliyor”

Terörle mücadelede en alttan en üste kadar topyekun bir mücadele olduğunun altını çizen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun kıymetini ve anlamı burada o kadar iyi anlıyoruz ki sokaklarda herkes rahatlıkla dolaşabiliyor. Eski kötü imajın vatandaşın gözünde silinmesi gerekiyor. Ben huzur ortamının tahsis olduğu Van’a herkesi davet ediyorum. Yazın gelsinler, bin 700 rakımda Türkiye’nin en büyük gölünü ve diğer bütün güzellikleri burada görsünler.”

“Huzur ortamının kıymetini biliyor ve çok da değer veriyorlar”

Kent esnafının huzur ortamının kıymetini bilip, değer verdiğini ve bunun için de güvenli ortamının tahsis edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür dileklerini ilettiklerini ifade eden Aslan, “Esnafımız bize, daha önce 14-15 yaşlarındaki çocukların gelip kepenkleri kapatın şeklinde emir verdiklerini söyledi. Terör örgütünün pusulalarda ‘vergi burcunuz var’ şeklinde kendilerine yazılar talimatlar verdiklerini söylüyorlar. Terörle mücadele kararlılıkla sürerken, burada ziyaret ettiğimiz esnafa eski durumun yaşanıp, yaşanmadığını sorduk. Onlarda, ‘sokaklarımızda huzur ve güven içerisinde yürüyoruz. Dükkânlarımızda ve herhangi bir yerde bizim adımıza karar alacak hiç kimse yok’ diyorlar. Vanlılar, huzur ortamının kıymetini biliyor ve çok da değer veriyor. Terörle mücadelenin kararlılıkla devam etmesini ve vazgeçilmemesi gerektiğini burada yakinen görüyoruz. Bu mücadelenin önemli olduğunu çok iyi biliyoruz” dedi.