Hurdacının ‘korona virüs’ türküsü sosyal medyada ilgi gördü

Kırıkkale’de korona virüs salgınından etkilenen bir hurdacı, yaptığı türküyü pikabının megafonundan seslendirdi. O anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kırıkkale’de hurdacılık yapan bir kişi, korona virüse tepki olarak yaptığı türküyü araç megafonundan seslendirdi. Mahalle aralarında aracıyla dolaşırken “korona virüs bizi yedi bitirdi oy aman” türküsünü seslendiren hurdacının o görüntüsü, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyaya atılan görüntü ise büyük ilgi gördü.