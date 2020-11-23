banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Çin aşısına yoğun ilgi
Çin aşısına yoğun ilgi
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakim karşısında
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakim karşısında
İşe dönüş için son gün 17 Aralık... Hangi işçiler başvurabilecek?
İşe dönüş için son gün 17 Aralık... Hangi işçiler başvurabilecek?
Güncel altın fiyatları
Güncel altın fiyatları

Hurda pazarında korkutan kalabalık

Türkiye genelinde yapılan uyarılar, hayata geçirilen kısıtlamalar vatandaşları durdurmaya yetmiyor. Pazar günü kurulan hurda pazarına kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar akın etti.

Genel 23.11.2020, 13:28
6
Hurda pazarında korkutan kalabalık
banner422

Türkiye genelinde yapılan uyarılar, hayata geçirilen kısıtlamalar vatandaşları durdurmaya yetmiyor. Pazar günü kurulan hurda pazarına kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar akın etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sık sık gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunması, Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar gereği kısıtlamalar getirilmesi, Türkiye genelinde vaka ve ölüm sayılarının artması, vatandaşın kulağına küpe olmuyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde saat 10.00’a kadar duran vatandaşlar sürenin bitmesiyle soluğu sokaklarda aldı. Artan vaka sayılarından ve hayatını kaybedenlerden kendine ders çıkarmayan kişiler, işi olmasa da sokağa çıkmakta tereddüt etmedi.

Hafta sonu hurda pazarında çekilen görüntüler ise, bu kadarına da pes dedirtti. Bursa Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde haftada bir gün kurulan hurda pazarında sanki korona virüs yokmuş gibi hareket edilmesi, virüs vakalarının nasıl arttığını gözler önüne serdi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
açık