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Hükümlüler meslek edinirken ahşap oyuncak da üretiyor

Kütahya Tavşanlı T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki ahşap atölyesinde iş yurtları faaliyetleri kapsamında eğitim alan hükümlüler, bir yandan meslek edinirken bir yandan da çocuklar için ahşap oyuncak üretiyor.

Genel 27.11.2021, 13:41
Hükümlüler meslek edinirken ahşap oyuncak da üretiyor

ANKARA (AA) - Hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlamak, mevcut mesleklerini geliştirmek, rehabilite olmaları ve tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları amacıyla faaliyet gösteren Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölyelerde birçok alanda mesleki kurs ve eğitimler veriyor.

Tavşanlı T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 2018'de, İşyurtları Kurumu bünyesinde faaliyete geçirilen ahşap atölyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular, ahşap oyuncak üretimine yönelik meslek ve sanat öğreniyor.

Atölyede görevlendirilen 20 hükümlü ve tutuklu, ustalar tarafından verilen oyuncak üretimiyle ilgili eğitimin ardından ustalık belgelerini alıyor. Böylece meslek edindirilen hükümlü ile tutuklular, atölyede çocuk ve engellilere yönelik ahşap oyuncak üretimi yaparken tahliyelerinden sonra da meslek sahibi olma imkanı buluyor.

Birinci sınıf kayın ve çam ağaçlarından işlenerek yapılan oyuncakların üretiminde insan sağlığına zararı olmayan su bazlı boyalar kullanılıyor. Atölyede hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen 30 çeşit oyuncak, Türkiye genelindeki İşyurtları Kurumu Satış Mağazaları başta olmak üzere özel sektör firmalarına da gönderiliyor.

"Yapılan girişimler hayatımıza renk kattık"

Atölyede çalışan hükümlülerden A.R, ceza infaz kurumuna girdikten sonra mesleki kurslara katılarak ahşap oyuncak ustası olduğunu belirterek aldığı eğitimlerle kendi hayatına yol çizmeye çalıştığını söyledi.

Ahşap atölyesine gelmeden önce kendisini hayata küsmüş, beklentisi olmayan biri gibi hissettiğini ifade eden A.R. şunları söyledi:

"Ama iş yurtlarının açmış olduğu bu atölye ve ceza infaz kurumumuzun yapmış olduğu girişimler sayesinde kendimize geldik, hayatımıza renk kattık. Burada içimizdeki sevgiyi, yaşantıyı, umudu rengarenk oyuncaklara yansıtıyoruz. Oyuncakları üretmekten, küçük çocuklara, topluma kazandırmaktan çok mutluyum. Burası diğer hükümlüler için de umut. Öz güvenimi yükselten ve geleceğe umutla bakmamı sağlayan bir meslek grubuna girdiğimi düşünüyorum. Bize bu imkanı sağlayan İşyurtları Kurumuna, ceza infaz kurumu idaresine, devletimize ve atölye personeli şeflerimize teşekkür ediyorum. Bizim hayata daha olumlu, güzel ve umutla bakmayı öğrettiler."

"Hükümlü ve tutuklular aldıkları belgelerle dışarıda çok daha kolay iş imkanı bulabiliyor"

Tavşanlı T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ceyhun Çiftçi de ahşap oyuncak atölyesinde, verilen eğitimlerle meslek edindirilen 20 hükümlünün çalıştığını belirtti.

Çocuklar için güvenli ve sağlıklı oyuncaklar ürettiklerini bildiren Çiftçi, "Amacımız, kurumumuzda barındırılan tutuklu ve hükümlülere bir meslek öğretmek, dışarıya çıktığında suç işlemekten alıkoymak ve bir daha suç işlenmesini önlemek. Hükümlü ve tutuklular iş yurtları atölyelerinde aldıkları belgelerle dışarıda çok daha kolay iş imkanı bulabiliyor." ifadesini kullandı.

Oyuncak atölyesinde şef olarak görevli İnfaz ve Koruma Memuru İbrahim Bülbül ise hükümlü ve tutukluların el işçiliği ile ürettiği oyuncakların tamamen doğal malzemelerde yapıldığını kaydetti.

Atölyede ham olarak dışarıdan gelen ağacı küçük parçalar halinde işleyerek oyuncak tasarladıklarını ifade eden Bülbül, "Ahşap oyuncak atölyemizde ilk etapta 5 hükümlü vardı, şu anda 20 hükümlü ve tutuklu çalışıyor. Hükümlü ve tutuklular, atölyemiz sayesinde sosyalleşip topluma kazandırılırken kendisini geliştirerek dışarı çıkıyor. Atölye şefi olarak öğrenmiş olduğum tüm bilgileri burada çalışan hükümlülere elimden geldiğince öğretmeye çalışıyorum. Onların hayatına dokunmak beni çok mutlu ediyor, onları daha çok mutlu ediyor. Ellerinde bir meslek var, artık hayata daha umutla bakabiliyorlar." diye konuştu.

#türkiye
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